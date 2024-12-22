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Posted 22 декабря, 06:15

Published 22 декабря, 06:15

Modified 22 декабря, 06:29

Updated 22 декабря, 06:29

В минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы в период НМУ

В минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы в период НМУ

22 декабря 2024, 06:15
Фото: t.me/gudovskii.
Сегодня, 22 декабря, в Красноярске завершился режим НМУ. В минэкологии края рассказали, чем дышали красноярцы в период «черного неба».

Режим «черного неба» ввели в Красноярске с 15:00 18 декабря, он должен был продлиться до 19:00 2о декабря. Однако потом его продлили до 00:00 22 декабря.

В минэкологии края сообщили, что в четверг, 19 декабря, в городе центр мониторинга зафиксировал среднесуточные превышения на стационарных постах:

  • в Северном — по взвешенным частицам в 1,12 раза;
  • в Солнечном — по диоксиду серы в 1,29 раза;
  • в Черемушках — по диоксиду азота в 1,13 раза.

Еще передвижной лабораторией зафиксировано 2 случая превышения: по оксиду углерода и по взвешенным частицам в Солонцах.

В пятницу, 20 декабря, центр мониторинга зафиксировал такие превышения:

  • в Северном — по взвешенным частицам в 1,78 раза;
  • в Солнечном — по диоксиду серы в 2,46 раза и по взвешенным частицам в 1,63 раза;
  • в Черемушках — по диоксиду азота — 1,17 раза и по взвешенным частицам ы 1,25 раза;
  • в Покровке — по взвешенным частицам в 1,69 раза.

Председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи края Павел Гудовский показал, как Красноярск выглядел в эти дни.

Фото: t.me/gudovskii

По данным сервиса nebo.live на 13:00 22 декабря, воздух в городе все еще загрязнен, но уже не так сильно.

Фото: nebo.live

Хуже всего дышится на улицах Калинина, Алексеева, Пограничников и в переулке Светлогорском — там датчики горят красным.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Воздух#НМУ#Черное небо#Режим НМУ#Загрязнение воздуха
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