В минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы в период НМУ

Posted 22 декабря, 06:15
Published 22 декабря, 06:15
Modified 22 декабря, 06:29
Updated 22 декабря, 06:29
Режим «черного неба» ввели в Красноярске с 15:00 18 декабря, он должен был продлиться до 19:00 2о декабря. Однако потом его продлили до 00:00 22 декабря.
В минэкологии края сообщили, что в четверг, 19 декабря, в городе центр мониторинга зафиксировал среднесуточные превышения на стационарных постах:
Еще передвижной лабораторией зафиксировано 2 случая превышения: по оксиду углерода и по взвешенным частицам в Солонцах.
В пятницу, 20 декабря, центр мониторинга зафиксировал такие превышения:
Председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи края Павел Гудовский показал, как Красноярск выглядел в эти дни.
По данным сервиса nebo.live на 13:00 22 декабря, воздух в городе все еще загрязнен, но уже не так сильно.
Хуже всего дышится на улицах Калинина, Алексеева, Пограничников и в переулке Светлогорском — там датчики горят красным.