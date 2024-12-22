Заммэра Москвы рассказал о редевелопменте двух участков на Большой Декабрьской улице

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на Большой Декабрьской улице должно появиться 75,2 тысячи квадратных метров современной недвижимости. Планируется возвести жилые дома суммарной площадью около 55 тысяч квадратных метров и объекты общественно-делового и коммунального назначения суммарной площадью 20,3 тысячи квадратных метров. Среди прописанных в проекте объектов общественно-деловой недвижимости — здания для районного отдела полиции и подстанции скорой помощи, магазины, кафе и прочие заведения, оказывающие услуги населению.