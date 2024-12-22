Заммэра Москвы рассказал о редевелопменте двух участков на Большой Декабрьской улице

Posted 22 декабря, 10:11
Published 22 декабря, 10:11
Modified 22 декабря, 10:11
Updated 22 декабря, 10:11
Владимир Ефимов прокомментировал строительство в районе Пресненский благоустроенного пространства с многоквартирными домами и общественно-деловыми учреждениями. Новый квартал возведут по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11, согласно программе КРТ. На реорганизацию площадки будет потрачено 35,4 миллиарда рублей инвестиционных средств, а ежегодный бюджетный эффект прогнозируется в размерах 347,5 миллиона рублей. По завершении работ город предоставит более 800 рабочих мест, пишет mos.ru.
Территории, отведенные под строительство, расположены в Центральном административном округе Москвы, поблизости от станции метро «Улица 1905 года».
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на Большой Декабрьской улице должно появиться 75,2 тысячи квадратных метров современной недвижимости. Планируется возвести жилые дома суммарной площадью около 55 тысяч квадратных метров и объекты общественно-делового и коммунального назначения суммарной площадью 20,3 тысячи квадратных метров. Среди прописанных в проекте объектов общественно-деловой недвижимости — здания для районного отдела полиции и подстанции скорой помощи, магазины, кафе и прочие заведения, оказывающие услуги населению.
По программе комплексного развития территорий возводятся многофункциональные городские кварталы, где вместо бывших промзон и неэффективно используемых участков строятся дороги, современные многоквартирные дома и необходимая инфраструктура. Сегодня в Москве на разных этапах разработки и реализации находится в общей сложности 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Деятельность ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.