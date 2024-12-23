Авиакомпании стали продавать билеты для детей с 50% скидкой

Posted 23 декабря, 11:31
Published 23 декабря, 11:31
Modified 23 декабря, 11:33
Updated 23 декабря, 11:33
У «Аэрофлота» скидка действует на все тарифы рейсов под кодом SU с датой вылета с 1 января 2025 года. Например, билет из Красноярска в Москву для взрослого будет стоить около 13-16 тысяч рублей, для ребенка — 6,5–8 тысяч.
У «Уральских авиалиний» скидка распространяется на полёты с 11 января 2025 года. Билет из Красноярска в Москву для взрослого будет стоить около 11 тысяч, для ребенка — около 6 тысяч.