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Posted 23 декабря, 11:31

Published 23 декабря, 11:31

Modified 23 декабря, 11:33

Updated 23 декабря, 11:33

Авиакомпании стали продавать билеты для детей с 50% скидкой

Авиакомпании стали продавать билеты для детей с 50% скидкой

23 декабря 2024, 11:31
Фото: prmira.ru.
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» объявили о введении 50% скидки на все рейсы по России для детей от 2 до 12 лет.

У «Аэрофлота» скидка действует на все тарифы рейсов под кодом SU с датой вылета с 1 января 2025 года. Например, билет из Красноярска в Москву для взрослого будет стоить около 13-16 тысяч рублей, для ребенка — 6,5–8 тысяч.

Фото: www.aeroflot.ru

У «Уральских авиалиний» скидка распространяется на полёты с 11 января 2025 года. Билет из Красноярска в Москву для взрослого будет стоить около 11 тысяч, для ребенка — около 6 тысяч.

Фото: book.uralairlines.ru
  • Ранее мы рассказывали, что авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов на рейсы в 2025 году.
  • Тут мы писали о том, что из Красноярска на Шри-Ланку будет летать еще шесть рейсов в неделю.
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