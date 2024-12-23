«Бежим из газовой камеры»: красноярец рассказал о жизни рядом с Николаевкой

Корреспондент «Проспекта Мира» посмотрел, на сколько загрязнен воздух в Николаевке 19 декабря в 18:00, спустя сутки после того, как ввели режим НМУ. Для замеров качества воздуха мы использовали IQAir AirVisual Pro, которые измеряют концентрацию взвешенных частиц. Такие же датчики участвуют в проекте Nebo для фиксации качества воздуха по всему Красноярску, но в Николаевке стационарных датчиков нет.