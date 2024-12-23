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Posted 23 декабря, 06:47

Published 23 декабря, 06:47

Modified 23 декабря, 06:58

Updated 23 декабря, 06:58

«Бежим из газовой камеры»: красноярец рассказал о жизни рядом с Николаевкой

«Бежим из газовой камеры»: красноярец рассказал о жизни рядом с Николаевкой

23 декабря 2024, 06:47
Жители Николаевки и близлежащих микрорайонов регулярно жалуются на качество воздуха. Красноярец Александр, который жил в многоквартирном доме по соседству с частными домами на Копылова, 21, рассказал, почему решил переехать.

Во-первых, как рассказывает Александр, в отличие от ТЭЦ труба частного дома находится на уровне трех-четырех метров от земли, соответственно дым концентрируется на этой же высоте, от этого страдают не только жители частных домов, но и многоэтажек.

Во-вторых, некоторые жители Николаевки топят дома углем низкого качества, бытовыми и другими отходами, а также шинами от машин в межсезонье. От этого дым становится более едким и опасным.

В-третьих, по мнению красноярца, проблема с воздухом усугубляется из-за того, что точечная застройка многоэтажек среди частных домов превратила Николаевку в газовую камеру, которая не продувается ветром.

Пересечение улиц Советской и ПарадовскогоПересечение улиц Советской и Парадовского
Улица СоветскаяУлица Советская
Пересечение улиц Советской и Парадовского. Фото: prmira.ru

Александр прожил много лет в этом районе и мирился с проблемой до тех пор, пока не создал семью. После этого он стал серьёзнее относится к здоровью близких.

«Когда стал мужем, мы начали делать ремонт, я ужаснулся, как у меня все углы в доме были закопченные угольной сажей, потолки по углам почернели от копоти. Какое-то чудовищное количество угольной пыли, которого я раньше не замечал. Далее стал отцом, и когда ребенку чистишь нос, видишь эти маленькие черные точечки от угля и дыма, ужасаешься».

Глава семейства рассказал, что из-за этой «газовой камеры» они решили переехать с Николаевки, которая, по его мнению, отличается степенью загрязнения воздуха от других районов.

Похожую историю о жизни рядом с Николаевкой рассказала Алла из этого же дома на Копылова. Она пожаловалась на сажу на занавесках и подоконниках, по этой же причине она не может сушить вещи на балконе.

Корреспондент «Проспекта Мира» посмотрел, на сколько загрязнен воздух в Николаевке 19 декабря в 18:00, спустя сутки после того, как ввели режим НМУ. Для замеров качества воздуха мы использовали IQAir AirVisual Pro, которые измеряют концентрацию взвешенных частиц. Такие же датчики участвуют в проекте Nebo для фиксации качества воздуха по всему Красноярску, но в Николаевке стационарных датчиков нет.

Датчик оценивал качество воздуха как вредный и очень вредный — от 170 до 280 единиц, в то время как ближайший аппарат на Академика Киренского, 33 показывал 180.

  • Количество выбросов за 2023 год (более свежих данных пока нет) от частного сектора составлило, по данным министерства экологии, 22,6 тысячи тонн.
  • В конце января мы также рассказывали о загрязнении воздуха в Николаевке и Покровке.
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