«Бежим из газовой камеры»: красноярец рассказал о жизни рядом с Николаевкой

Posted 23 декабря, 06:47
Published 23 декабря, 06:47
Modified 23 декабря, 06:58
Updated 23 декабря, 06:58
Во-первых, как рассказывает Александр, в отличие от ТЭЦ труба частного дома находится на уровне трех-четырех метров от земли, соответственно дым концентрируется на этой же высоте, от этого страдают не только жители частных домов, но и многоэтажек.
Во-вторых, некоторые жители Николаевки топят дома углем низкого качества, бытовыми и другими отходами, а также шинами от машин в межсезонье. От этого дым становится более едким и опасным.
В-третьих, по мнению красноярца, проблема с воздухом усугубляется из-за того, что точечная застройка многоэтажек среди частных домов превратила Николаевку в газовую камеру, которая не продувается ветром.
Александр прожил много лет в этом районе и мирился с проблемой до тех пор, пока не создал семью. После этого он стал серьёзнее относится к здоровью близких.
«Когда стал мужем, мы начали делать ремонт, я ужаснулся, как у меня все углы в доме были закопченные угольной сажей, потолки по углам почернели от копоти. Какое-то чудовищное количество угольной пыли, которого я раньше не замечал. Далее стал отцом, и когда ребенку чистишь нос, видишь эти маленькие черные точечки от угля и дыма, ужасаешься».
Глава семейства рассказал, что из-за этой «газовой камеры» они решили переехать с Николаевки, которая, по его мнению, отличается степенью загрязнения воздуха от других районов.
Похожую историю о жизни рядом с Николаевкой рассказала Алла из этого же дома на Копылова. Она пожаловалась на сажу на занавесках и подоконниках, по этой же причине она не может сушить вещи на балконе.
Корреспондент «Проспекта Мира» посмотрел, на сколько загрязнен воздух в Николаевке 19 декабря в 18:00, спустя сутки после того, как ввели режим НМУ. Для замеров качества воздуха мы использовали IQAir AirVisual Pro, которые измеряют концентрацию взвешенных частиц. Такие же датчики участвуют в проекте Nebo для фиксации качества воздуха по всему Красноярску, но в Николаевке стационарных датчиков нет.
Датчик оценивал качество воздуха как вредный и очень вредный — от 170 до 280 единиц, в то время как ближайший аппарат на Академика Киренского, 33 показывал 180.