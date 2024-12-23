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Posted 23 декабря, 07:18

Published 23 декабря, 07:18

Modified 23 декабря, 07:20

Updated 23 декабря, 07:20

День маленького энергетика провели в Красноярске

День маленького энергетика провели в Красноярске

23 декабря 2024, 07:18
Фото: Про-ток.
Ко Дню энергетика в Красноярске провели праздник для юных будущих специалистов отрасли. Традицию проведения Дня маленького энергетика уже девять лет поддерживает завод высоковольтного оборудования и трансформаторных подстанций «Про-Ток».

В компании рассказали, что раннюю профориентацию, начиная с детского сада, широко практикуют крупные компании. Для малого и среднего бизнеса опыт «Про-Тока» — единичный.

«Для меня лично как для мамы важно донести своим детям, чем я занимаюсь, какую важную миссию выполняет наше предприятие — несет свет людям. И я рада, что сотрудники разделяют мою позицию», — говорит о задачах мероприятия директор завода «Про-Ток» Анна Жираткова.
Фото: Про-ток

Участники праздника — дети сотрудников, а также их родители, дедушки и бабушки. Связь поколений — еще одна ценность мероприятия. И третья важная составляющая — многогранное, гармоничное развитие детей.

Ежегодно День маленького энергетика проводится в разных форматах: квеста по профессиям, научного шоу, костюмированного маскарада, танцевального баттла. Для организаторов важно, чтобы из каждой встречи ребята выносили новые знания и навыки.

Минувший праздник был музыкальным: джазовый оркестр исполнил для ребят легендарные хиты, от мировой классики до русского рока.

«Мы не знаем, какой будет энергетика спустя годы. Уже сегодня это микс из строительства, айти, технологий, производства. Музыка во все времена учит слышать и воспринимать красоту. А с красотой внутри проще встраиваться в изменения и делать красивые вещи. В том числе в энергетике», — пояснила директор завода «Про-Ток» выбор формата.
Фото: Про-ток

Завод «Про-Ток» реализует целый комплекс мероприятий, популяризирующих профессию энергетика. Компания проводит открытые уроки в школах, организует для школьников экскурсии на производство, в том числе в рамках совместной программы с Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края «Промка», выступает партнером фестиваля профессий «Билет в будущее», сотрудничает с профильными техникумами и приглашает студентов на производственную практику.

#Владислав Савончик
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