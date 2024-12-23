День маленького энергетика провели в Красноярске

Завод «Про-Ток» реализует целый комплекс мероприятий, популяризирующих профессию энергетика. Компания проводит открытые уроки в школах, организует для школьников экскурсии на производство, в том числе в рамках совместной программы с Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края «Промка», выступает партнером фестиваля профессий «Билет в будущее», сотрудничает с профильными техникумами и приглашает студентов на производственную практику.