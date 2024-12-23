Два человека погибли в ДТП в Шушенском районе. Они скончались в больнице

Все произошло накануне вечером, 22 декабря, на федеральной трассе в Шушенском районе. Предварительно, водитель «Тойоты Короллы» двигался в сторону Кызыла. В какой-то момент выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109».