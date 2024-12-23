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Posted 23 декабря, 03:10

Published 23 декабря, 03:10

Modified 23 декабря, 03:10

Updated 23 декабря, 03:10

Два человека умерли в больнице после ДТП в Шушенском районе

Два человека погибли в ДТП в Шушенском районе. Они скончались в больнице

23 декабря 2024, 03:10
Фото: t.me/mvd_24.

Два человека умерли в больнице после ДТП в Шушенском районе

В Красноярском крае произошла авария, в которой погибли два человека. Еще один находится в больнице.

Все произошло накануне вечером, 22 декабря, на федеральной трассе в Шушенском районе. Предварительно, водитель «Тойоты Короллы» двигался в сторону Кызыла. В какой-то момент выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109».

Видео: t.me/mvd_24.

В результате 34-летний водитель ВАЗа и его 53-летний пассажир скончались в больнице. 60-летнего водителя «Тойоты» госпитализировали.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ДПС. Они устанавливают подробности происшествия.

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