Два человека погибли в ДТП в Шушенском районе. Они скончались в больнице

Posted 23 декабря, 03:10
Published 23 декабря, 03:10
Modified 23 декабря, 03:10
Updated 23 декабря, 03:10
Все произошло накануне вечером, 22 декабря, на федеральной трассе в Шушенском районе. Предварительно, водитель «Тойоты Короллы» двигался в сторону Кызыла. В какой-то момент выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109».
В результате 34-летний водитель ВАЗа и его 53-летний пассажир скончались в больнице. 60-летнего водителя «Тойоты» госпитализировали.
Сейчас на месте инцидента работают сотрудники ДПС. Они устанавливают подробности происшествия.