«Единая Россия»: Студенческие семьи получат отдельный стандарт поддержки в 2025 году

В нашем огромном крае мы не должны забывать о территориях, планируется запуск санатория «Березка» как краевого учреждения, где помощь смогут получать участники специальной военной операции и члены их семей. Со следующего года у нас расширяются возможности по предоставлению сертификатов для получения земельных участков для многодетных семей. Кроме того, будет проиндексирован материнский краевой капитал. Решения, которые принимаются сейчас, ориентированы на выполнение обещаний в народной программе, закладываются основы для дальнейшей ее реализации. Мы должны объединить усилия и помнить каждый раз о человеке».