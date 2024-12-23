«Единая Россия»: Студенческие семьи получат отдельный стандарт поддержки в 2025 году

Posted 23 декабря, 18:28
Published 23 декабря, 18:28
Modified 23 декабря, 18:28
Updated 23 декабря, 18:28
Как сообщает mkset.ru, отмечалось, что данное направление, как и ранее, является ведущим для ЕР. Кроме того, оно нашло отражение в партийной народной программе.
Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев перечислил основные приоритеты. Это поддержка детей участников спецоперации, продолжение реализации программы семейной ипотеки, обеспечение детской безопасности. Кроме того, он посвятил время вопросу статуса студенческих семей.
По его словам, партия помогла закрепить статус студенческой семьи — законопроект уже смогли принять в первом чтении. В дальнейшем планируется создавать в большом количестве вузов комнаты для детей. В ряде субъектов РФ такая практика уже успешно внедрилась, и ее требуется масштабировать. Партия намеревается также контролировать выполнение программы семейной ипотеки, по которой глава государства предложил упразднить лимиты. Также на повестке дня стоят вопросы детской безопасности, соцподдержки семей, поддержки многодетности.
Глава профильной комиссии, вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова отметила, что в текущем году партия поспособствовала внедрению примерно 50 законодательных инициатив в области семейной политики. Кроме того, более 100 новых законов сейчас прорабатываются.
Примечательно, что российский президент одобрил инициативу «Единой России» о едином федеральном статусе многодетной семьи путем подписания соответствующего указа.
Как сообщается на сайте партии ER.RU, «Единая Россия» выступила с предложением выравнять региональные меры поддержки членов семей участников спецоперации и условия их предоставления. Среди таких мер партия выделила: организацию и обеспечение отдыха, оздоровление детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в дошкольных учреждениях, льготы при оплате питания и прочее.
Депутат Законодательного собрания Красноярского края, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев отметил: «Социальное направление занимает треть всех расходов бюджета. Например, запланировано приобретение оборудования для высокопоточного эндоскопического центра в Краевой клинической больнице, центра ЭКО.
В нашем огромном крае мы не должны забывать о территориях, планируется запуск санатория «Березка» как краевого учреждения, где помощь смогут получать участники специальной военной операции и члены их семей. Со следующего года у нас расширяются возможности по предоставлению сертификатов для получения земельных участков для многодетных семей. Кроме того, будет проиндексирован материнский краевой капитал. Решения, которые принимаются сейчас, ориентированы на выполнение обещаний в народной программе, закладываются основы для дальнейшей ее реализации. Мы должны объединить усилия и помнить каждый раз о человеке».