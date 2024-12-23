prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 08:43

Published 23 декабря, 08:43

Modified 23 декабря, 08:43

Updated 23 декабря, 08:43

Стало известно, какая погода будет в январе в Красноярске

Какая погода будет в январе в Красноярске? Вот прогноз

23 декабря 2024, 08:43
Фото: prmira.ru.

Стало известно, какая погода будет в январе в Красноярске

В Красноярске в январе будет достаточно холодно, не исключены даже 30-градусные морозы.

До начала Нового года осталось чуть больше недели, поэтому мы решили узнать, стоит ли красноярцам ждать сильных морозов в январе 2025 года.

Руководитель отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в беседе «Проспектом Мира» сообщил, что среднемесячная температура в январе будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Согласно многолетним наблюдениям, среднемесячная температура воздуха в январе в Красноярске составляет -15,6°C. Месячная норма осадков — 17 мм.

«По предварительным данным, в южных и центральных [сюда входит и Красноярск] районах Красноярского края средняя месячная температура января составит от -15 до -19 градусов.

Днем температура воздуха будет колебаться от -10 до -15, по ночам — от -10 до -15, местами до -25 градусов. При этом не исключены морозы до -30 градусов».

Ульянов отметил, что в январе в Красноярске прогнозируется от 3 до 28 мм осадков, что меньше средних многолетних значений.

«Осадки в январе будут в виде небольшого умеренного снега», — добавил синоптик.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в январские каникулы [с 1 по 8 января включительно] в Красноярске днем ожидается от -13 до -17 градусов, в ночные часы — от -14 до -18 градусов.

Погода в январеПогода в январе
Погода в январе. Фото: yandex.ru/pogoda

В середине месяца в дневное время температура воздуха будет колебаться от -11 до -18 градусов, ночью столбик термометра будет опускаться до -20 градусов.

В конце января в Красноярске днем прогнозируется от -15 до -18, ночью температура воздуха в среднем составит около -18 градусов.

Согласно прогнозу, за весь месяц снег будет идти только 3 дня — 26, 27 и 31 января. Солнечных дней тоже будет немного — 4, 15, 20, 24 и 25 января.

Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.

Читайте также:
Прогноз погоды на январь 2025 года в Красноярске: что ожидать?Где покататься на плюшках: 6 мест для тюбинга в Красноярске и рядом
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Синоптик УГМС Дмитрий Ульянов#Прогноз#Дмитрий Ульянов#Холод#Снег#Зима#Мороз#Прогноз погоды#Осадки#Январь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика