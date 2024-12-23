Какая погода будет в январе в Красноярске? Вот прогноз

Posted 23 декабря, 08:43
Published 23 декабря, 08:43
Modified 23 декабря, 08:43
Updated 23 декабря, 08:43
До начала Нового года осталось чуть больше недели, поэтому мы решили узнать, стоит ли красноярцам ждать сильных морозов в январе 2025 года.
Руководитель отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в беседе «Проспектом Мира» сообщил, что среднемесячная температура в январе будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.
Согласно многолетним наблюдениям, среднемесячная температура воздуха в январе в Красноярске составляет -15,6°C. Месячная норма осадков — 17 мм.
«По предварительным данным, в южных и центральных [сюда входит и Красноярск] районах Красноярского края средняя месячная температура января составит от -15 до -19 градусов.
Днем температура воздуха будет колебаться от -10 до -15, по ночам — от -10 до -15, местами до -25 градусов. При этом не исключены морозы до -30 градусов».
Ульянов отметил, что в январе в Красноярске прогнозируется от 3 до 28 мм осадков, что меньше средних многолетних значений.
«Осадки в январе будут в виде небольшого умеренного снега», — добавил синоптик.
По данным сервиса «Яндекс Погода», в январские каникулы [с 1 по 8 января включительно] в Красноярске днем ожидается от -13 до -17 градусов, в ночные часы — от -14 до -18 градусов.
В середине месяца в дневное время температура воздуха будет колебаться от -11 до -18 градусов, ночью столбик термометра будет опускаться до -20 градусов.
В конце января в Красноярске днем прогнозируется от -15 до -18, ночью температура воздуха в среднем составит около -18 градусов.
Согласно прогнозу, за весь месяц снег будет идти только 3 дня — 26, 27 и 31 января. Солнечных дней тоже будет немного — 4, 15, 20, 24 и 25 января.
Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.