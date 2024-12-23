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Posted 23 декабря, 10:49

Published 23 декабря, 10:49

Modified 23 декабря, 10:56

Updated 23 декабря, 10:56

«Новый год к нам мчится, а мы стоим»: Красноярск встал в 10-балльные пробки

«Новый год к нам мчится, а мы стоим»: Красноярск встал в 10-балльные пробки

23 декабря 2024, 10:49
Фото: cam.krk.ru.
Сегодня вечером, 23 декабря, Красноярск второй раз за день сковали пробки — заторы отмечаются во всех районах города.

Утром 23 декабря красноярцы уже успели постоять в заторах. По данным 2gis, городские дороги к 17:40 снова сковали пробки — уже 10-балльные.

Фото: 2gis.ru

Движение затруднено на проспектах Свободном, улицах Высотной, Копылова, Маерчака, Ладо Кецховели, практически на всех улицах в центре и на Взлетке, на Партизана Железняка, на Октябрьском и Коммунальном мостах, Северном шоссеи многих других улицах.

Фото: http://cam.krk.ru

Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на проспекте Красноярский рабочий, улицах Семафорной, Мичурина, Глинки.

В комментариях на картах красноярцы шутят про подготовку к новогодним пробкам:

Фото: 2gis.ru

Кто-то шутит и злится. А некоторые поддерживают и поздравляют всех с наступающим.

Фото: 2gis.ru
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