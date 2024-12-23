«Новый год к нам мчится, а мы стоим»: Красноярск встал в 10-балльные пробки

Posted 23 декабря, 10:49
Published 23 декабря, 10:49
Modified 23 декабря, 10:56
Updated 23 декабря, 10:56
Утром 23 декабря красноярцы уже успели постоять в заторах. По данным 2gis, городские дороги к 17:40 снова сковали пробки — уже 10-балльные.
Движение затруднено на проспектах Свободном, улицах Высотной, Копылова, Маерчака, Ладо Кецховели, практически на всех улицах в центре и на Взлетке, на Партизана Железняка, на Октябрьском и Коммунальном мостах, Северном шоссеи многих других улицах.
Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на проспекте Красноярский рабочий, улицах Семафорной, Мичурина, Глинки.
В комментариях на картах красноярцы шутят про подготовку к новогодним пробкам:
Кто-то шутит и злится. А некоторые поддерживают и поздравляют всех с наступающим.