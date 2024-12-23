«Новый год к нам мчится, а мы стоим»: Красноярск встал в 10-балльные пробки

Движение затруднено на проспектах Свободном, улицах Высотной, Копылова, Маерчака, Ладо Кецховели, практически на всех улицах в центре и на Взлетке, на Партизана Железняка, на Октябрьском и Коммунальном мостах, Северном шоссеи многих других улицах.