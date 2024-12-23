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Posted 23 декабря, 02:24

Published 23 декабря, 02:24

Modified 23 декабря, 02:25

Updated 23 декабря, 02:25

«На работу приеду после Нового года»: Красноярск утром сковали 8-балльные пробки

«На работу приеду после Нового года»: Красноярск утром сковали 8-балльные пробки

23 декабря 2024, 02:24
Фото: 2gis.ru.
Сегодня утром, 23 декабря, Красноярск сковали 8-балльные пробки — заторы наблюдаются во всех районах города.

По данным 2gis.ru, в 09:20 красноярские дороги сковывают 8-балльные пробки. Движение затруднено в Черемушках, на Мичурина, Семафорной, Красрабе, Коммунальном и Октябрьском мостах.

Фото: 2gis.ru

Серьезные заторы наблюдаются на Партизана Железняка, Авиаторов, 9 Мая, проспекте Котельникова, Брянской, Калинина, Тотмина, Высотной, проспекте Свободном и Копылова.

В комментариях многие красноярцы отмечают, что утренние заторы — это предновогодняя репетиция перед настоящими пробками.

«Выезжайте на работу заранее! Сильные пробки»
«Если вы едете на работу, то оставайтесь лучше дома. Я разрешаю»
«Что происходит сегодня?!»
«Всех с наступающим! Стоим и терпим… Ещё неделька…»
«Предновогодняя репетиция пробок на дорогах? С днем опозданий»
«Ну, что опять?»
«Я так понимаю, на работу только я опаздываю. Остальные новогодние пробки репетируют. А можно без меня?»
«Постоим в пробке — поплачем»
«Похоже, на работу приеду после Нового года»
«Если без смеха, такой ад будет каждое утро сейчас. Хоть в 6 утра на работу езжай… Где метро, а?!»
«Если бы все заглушили двигатели и прислушались, то услышали бы как строится Красноярское метро»
«Вы что все снег в первый раз увидели? Не тупите!»
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Пробки#Автомобили#Водители
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