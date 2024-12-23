На севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение

Posted 23 декабря, 01:04
Published 23 декабря, 01:04
Modified 23 декабря, 07:31
Updated 23 декабря, 07:31
По данным ведомства, с утра и до конца 23 декабря на юге Таймыра прогнозируется сильный южный ветер. Его порывы будут достигать 25 м/с и более, также ожидается метель.
Власти Норильска отмечают, что ученики первой смены с 1 по 11 классы могут не посещать школу по решению родителей.
По решению Госавтоинспекции, на дороге Норильск — Кайеркан — Алыкель временно ограничили движение для легковых машин.
«Движение автобусов №31 и №33 маршрутов осуществляется по расписанию».
Сообщается, что для доставки пассажиров в аэропорт «Норильск» будут предоставлены дополнительные автобусы №33 маршрута.