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Posted 23 декабря, 01:04

Published 23 декабря, 01:04

Modified 23 декабря, 07:31

Updated 23 декабря, 07:31

На севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение

На севере Красноярского края объявлено штормовое предупреждение

23 декабря 2024, 01:04
Фото: 1MI.
Сегодня, 23 декабря, на севере Красноярского края ожидаются опасные явления погоды. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, с утра и до конца 23 декабря на юге Таймыра прогнозируется сильный южный ветер. Его порывы будут достигать 25 м/с и более, также ожидается метель.

Власти Норильска отмечают, что ученики первой смены с 1 по 11 классы могут не посещать школу по решению родителей.

По решению Госавтоинспекции, на дороге Норильск — Кайеркан — Алыкель временно ограничили движение для легковых машин.

«Движение автобусов №31 и №33 маршрутов осуществляется по расписанию».

Сообщается, что для доставки пассажиров в аэропорт «Норильск» будут предоставлены дополнительные автобусы №33 маршрута.

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