Новая кофейня Hello, Coffee на Мира в Красноярске откроется до Нового года

Меню презентовал бренд-шеф Роман Чемеренко. Каши стоят около 450-490 рублей, блюда с яйцами из меню завтрака — 450-1200 рублей. В обеденном меню есть супы — около 500-690 рублей, паста — 650-750 рублей, блюда с мясом или рыбой — 690-850 рублей.