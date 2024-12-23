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Posted 23 декабря, 05:49

Published 23 декабря, 05:49

Modified 23 декабря, 05:51

Updated 23 декабря, 05:51

Новая кофейня Hello, Coffee на Мира в Красноярске откроется до Нового года

Новая кофейня Hello, Coffee на Мира в Красноярске откроется до Нового года

23 декабря 2024, 05:49
Фото: t.me/KitchenROMANce.
Новая кофейня Hello, Coffee от Bellini откроется в последнее воскресенье 2024 года — 29 декабря.

Рестохолдинг Bellini откроет новое заведение на месте закрывшегося осенью 2023 года ресторана Seabass&Sauvignon. Об этом стало известно в феврале 2024 года.

Как пишет телеграм-канал «Бал дебютанток», кофейня откроется 29 декабря.

«Самое прикольное: запускается Hello Coffee на Мира, 86 — это новое кафе от Bellini. Мы видели меню, вернее два, утро-вечер. По секрету: много завтраков, а в обедах и борщ, и харчо, и паста, и мясо».

Меню презентовал бренд-шеф Роман Чемеренко. Каши стоят около 450-490 рублей, блюда с яйцами из меню завтрака — 450-1200 рублей. В обеденном меню есть супы — около 500-690 рублей, паста — 650-750 рублей, блюда с мясом или рыбой — 690-850 рублей.

  • Ранее на Взлетке открылась третья в городе кофейня Smith.
  • Сейчас к открытию готовится второй филиал кофейни Bloom Coffee.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Открытие#Проспект Мира#Bellini#Еда и напитки
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