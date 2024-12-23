Новая кофейня Hello, Coffee на Мира в Красноярске откроется до Нового года

Posted 23 декабря, 05:49
Published 23 декабря, 05:49
Modified 23 декабря, 05:51
Updated 23 декабря, 05:51
Рестохолдинг Bellini откроет новое заведение на месте закрывшегося осенью 2023 года ресторана Seabass&Sauvignon. Об этом стало известно в феврале 2024 года.
Как пишет телеграм-канал «Бал дебютанток», кофейня откроется 29 декабря.
«Самое прикольное: запускается Hello Coffee на Мира, 86 — это новое кафе от Bellini. Мы видели меню, вернее два, утро-вечер. По секрету: много завтраков, а в обедах и борщ, и харчо, и паста, и мясо».
Меню презентовал бренд-шеф Роман Чемеренко. Каши стоят около 450-490 рублей, блюда с яйцами из меню завтрака — 450-1200 рублей. В обеденном меню есть супы — около 500-690 рублей, паста — 650-750 рублей, блюда с мясом или рыбой — 690-850 рублей.