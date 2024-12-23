Появилось видео, как красноярка подожгла банкомат и загорелась сама

Posted 23 декабря, 09:27
Published 23 декабря, 09:27
Modified 23 декабря, 09:34
Updated 23 декабря, 09:34
Вечером 20 декабря второкурснице педуниверситета позвонили мошенники от лица специалиста Центрального Банка.
Мошенники убедили 19-летнюю девушку, что ее родители «встали на путь противоправной деятельности и финансово поддерживают недружественную страну», и только она может им якобы помочь.
Аферисты сказали, что она должна купить канистру, наполнить её бензином и поджечь служебные машины одного из красноярских отделов полиции. Однако автомобилей на месте не оказалось, и девушка по указу мошенников пошла поджигать банкомат.
От поджога она пострадала сама. Ее доставили в больницу, состояние оценивается как тяжелое.
Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.