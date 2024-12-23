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Posted 23 декабря, 09:27

Published 23 декабря, 09:27

Modified 23 декабря, 09:34

Updated 23 декабря, 09:34

Появилось видео, как красноярка подожгла банкомат и загорелась сама

Появилось видео, как красноярка подожгла банкомат и загорелась сама

23 декабря 2024, 09:27
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В прокуратуре края опубликовали видео с момента поджога банкомата на улице 60 лет Октября Красноярска и раскрыли подробности произошедшего.
Видео: Прокуратура Красноярского края.

Вечером 20 декабря второкурснице педуниверситета позвонили мошенники от лица специалиста Центрального Банка.

Мошенники убедили 19-летнюю девушку, что ее родители «встали на путь противоправной деятельности и финансово поддерживают недружественную страну», и только она может им якобы помочь.

Аферисты сказали, что она должна купить канистру, наполнить её бензином и поджечь служебные машины одного из красноярских отделов полиции. Однако автомобилей на месте не оказалось, и девушка по указу мошенников пошла поджигать банкомат.

От поджога она пострадала сама. Ее доставили в больницу, состояние оценивается как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

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