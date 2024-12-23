Убившего внучку и правнучку пенсионера отправят на принудительное лечение

Posted 23 декабря, 04:09
Published 23 декабря, 04:09
Modified 23 декабря, 04:09
Updated 23 декабря, 04:09
Все произошло 7 июня в квартире дома на улице Щорса. По версии следователей, днем пенсионер поссорился со своей 29-летней внучкой. Он требовал отдать документы на дачный участок, девушка говорила, что у нее их нет.
После этого пенсионер взял нож и много раз ударил им внучку в живот на кухне. На крики прибежала 2-летняя правнучка, тогда мужчина убил и ее. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело за убийство двух лиц, в том числе малолетнего (часть 2 статья 105 УК РФ).
Как показала судебная экспертиза, у пенсионера есть хроническое психическое заболевание, из-за которого во время убийства он не осознавал свои действия и не руководил ими.
По решению суда, пенсионера отправят на принудительное лечение в медицинское учреждение специализированного типа.