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Posted 23 декабря, 04:09

Published 23 декабря, 04:09

Modified 23 декабря, 04:09

Updated 23 декабря, 04:09

Убившего внучку и правнучку пенсионера отправят на принудительное лечение

Убившего внучку и правнучку пенсионера отправят на принудительное лечение

23 декабря 2024, 04:09
Фото: t.me/krksledkom.
Сюжет
Убийство внучки и правнучки
Красноярского пенсионера, обвиняемого в убийстве внучки и правнучки, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщили в СК.

Все произошло 7 июня в квартире дома на улице Щорса. По версии следователей, днем пенсионер поссорился со своей 29-летней внучкой. Он требовал отдать документы на дачный участок, девушка говорила, что у нее их нет.

После этого пенсионер взял нож и много раз ударил им внучку в живот на кухне. На крики прибежала 2-летняя правнучка, тогда мужчина убил и ее. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело за убийство двух лиц, в том числе малолетнего (часть 2 статья 105 УК РФ).

Как показала судебная экспертиза, у пенсионера есть хроническое психическое заболевание, из-за которого во время убийства он не осознавал свои действия и не руководил ими.

По решению суда, пенсионера отправят на принудительное лечение в медицинское учреждение специализированного типа.

  • До этого «Проспекту Мира» в СК рассказывали, что изначально на допросах пенсионер раскаивался и признавал свою вину.
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