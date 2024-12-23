Убившего внучку и правнучку пенсионера отправят на принудительное лечение

После этого пенсионер взял нож и много раз ударил им внучку в живот на кухне. На крики прибежала 2-летняя правнучка, тогда мужчина убил и ее. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело за убийство двух лиц, в том числе малолетнего (часть 2 статья 105 УК РФ).