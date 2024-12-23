Ученые отследили миграцию краснокнижных лебедей в Эвенкии при помощи GPS-ошейников

Posted 23 декабря, 03:01
Published 23 декабря, 03:01
Modified 23 декабря, 03:03
Updated 23 декабря, 03:03
Исследование редких и краснокнижных животных в Эвенкии идет при поддержке компании «Востсибнефтегаз», дочернего предприятия «Роснефти». Малые лебеди не нативный для Эвенкии вид, они не обитают там постоянно и считаются прилетными. Но помимо них в Эвенкии обитает более 40 редких видов птиц, описанием которых занимаются ученые. Среди этих птиц: черные аисты, сибирские таежные гуменники, беркуты и филины.
Более 30% видов, занесенных в Красную книгу Красноярского края, обитают именно в Эвенкии. Ежегодный мониторинг этих видов не предусмотрен, так что полученные учеными СФУ данные о редких животных считаются уникальными.
Помимо наблюдения за редкими животными, исследователи составляют перечень участков их обитания, которым необходимо предоставить статус особо охраняемых природных территорий. В частности, это касается ареала водно-болотных птиц, вроде тех же аистов, лебедей и гуменников — сохранность мест их обитания важно не только для поддержания биоразнообразия региона, но и для всей глобальной экосистемы.
Защита и сохранение экосистем и биоразнообразия Эвенкии стала одной из ключевых экологических задач «Востсибнефтегаза» до 2035 года. Предприятие финансирует ряд проектов: помимо наблюдения за птицами, ученые ищут места обитания кабарги, мониторят популяцию северных оленей и снежных баранов, а также проводят множество других исследований.