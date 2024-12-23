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Posted 23 декабря, 03:01

Published 23 декабря, 03:01

Modified 23 декабря, 03:03

Updated 23 декабря, 03:03

Ученые отследили миграцию краснокнижных лебедей в Эвенкии при помощи GPS-ошейников

Ученые отследили миграцию краснокнижных лебедей в Эвенкии при помощи GPS-ошейников

23 декабря 2024, 03:01
Фото: Востсибнефтегаз.
Ученые Сибирского федерального университета в этом году впервые смогли отследить миграцию малого лебедя и гуменника в Эвенкии. Для этого птиц оснастили GPS-ошейниками.

Исследование редких и краснокнижных животных в Эвенкии идет при поддержке компании «Востсибнефтегаз», дочернего предприятия «Роснефти». Малые лебеди не нативный для Эвенкии вид, они не обитают там постоянно и считаются прилетными. Но помимо них в Эвенкии обитает более 40 редких видов птиц, описанием которых занимаются ученые. Среди этих птиц: черные аисты, сибирские таежные гуменники, беркуты и филины.

Более 30% видов, занесенных в Красную книгу Красноярского края, обитают именно в Эвенкии. Ежегодный мониторинг этих видов не предусмотрен, так что полученные учеными СФУ данные о редких животных считаются уникальными.

Фото: Востсибнефтегаз

Помимо наблюдения за редкими животными, исследователи составляют перечень участков их обитания, которым необходимо предоставить статус особо охраняемых природных территорий. В частности, это касается ареала водно-болотных птиц, вроде тех же аистов, лебедей и гуменников — сохранность мест их обитания важно не только для поддержания биоразнообразия региона, но и для всей глобальной экосистемы.

Защита и сохранение экосистем и биоразнообразия Эвенкии стала одной из ключевых экологических задач «Востсибнефтегаза» до 2035 года. Предприятие финансирует ряд проектов: помимо наблюдения за птицами, ученые ищут места обитания кабарги, мониторят популяцию северных оленей и снежных баранов, а также проводят множество других исследований.

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