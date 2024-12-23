Ученые отследили миграцию краснокнижных лебедей в Эвенкии при помощи GPS-ошейников

Исследование редких и краснокнижных животных в Эвенкии идет при поддержке компании «Востсибнефтегаз», дочернего предприятия «Роснефти». Малые лебеди не нативный для Эвенкии вид, они не обитают там постоянно и считаются прилетными. Но помимо них в Эвенкии обитает более 40 редких видов птиц, описанием которых занимаются ученые. Среди этих птиц: черные аисты, сибирские таежные гуменники, беркуты и филины.