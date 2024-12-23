В Красноярске на почтовые ящики должников продолжают клеить «позорные наклейки»

Posted 23 декабря, 10:42
Published 23 декабря, 10:42
Modified 23 декабря, 10:44
Updated 23 декабря, 10:44
Как рассказали в «Красноярскэнергосбыте», жители домов Северного и Взлётки погасили долги после того, как осенью обнаружили на своих почтовых ящиках предупреждающие наклейки. Тогда это был эксперимент — результат оказался эффективным.
Поэтому энергетики продолжат использовать такие наклейки.
Каждая из квартир, где появляются наклейки, должна Красноярскэнергосбыту от 1000 рублей.
Общая сумма долга жителей края на конец декабря 2024 года составляет 1 миллиард 700 миллионов рублей. Энергетики предупреждают о долгах смс-сообщениями, письмами-уведомлениями, звонками и заявлениями о вынесении судебных приказов, которые передадут в суды.
В случае неоплаты последуют отключения электричества и обращения в суды. Отметим, что сумма госпошлины за подачу искового заявления с сентября выросла в 10 раз — помимо задолженности придется заплатить и ее.