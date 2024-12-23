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Posted 23 декабря, 10:42

Published 23 декабря, 10:42

Modified 23 декабря, 10:44

Updated 23 декабря, 10:44

В Красноярске на почтовые ящики должников продолжают клеить «позорные наклейки»

В Красноярске на почтовые ящики должников продолжают клеить «позорные наклейки»

23 декабря 2024, 10:42
Фото: Красноярскэнергосбыт.
Наклейки «Здесь живёт должник за электроэнергию» вновь стали клеить на почтовых ящиках красноярцев. Такой метод работы с неплательщиками оказался действенным.

Как рассказали в «Красноярскэнергосбыте», жители домов Северного и Взлётки погасили долги после того, как осенью обнаружили на своих почтовых ящиках предупреждающие наклейки. Тогда это был эксперимент — результат оказался эффективным.

Поэтому энергетики продолжат использовать такие наклейки.

Фото: Красноярскэнергосбыт

Каждая из квартир, где появляются наклейки, должна Красноярскэнергосбыту от 1000 рублей.

Общая сумма долга жителей края на конец декабря 2024 года составляет 1 миллиард 700 миллионов рублей. Энергетики предупреждают о долгах смс-сообщениями, письмами-уведомлениями, звонками и заявлениями о вынесении судебных приказов, которые передадут в суды.

В случае неоплаты последуют отключения электричества и обращения в суды. Отметим, что сумма госпошлины за подачу искового заявления с сентября выросла в 10 раз — помимо задолженности придется заплатить и ее.

#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярск#Долги
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