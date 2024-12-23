В Красноярском крае с 2025 года введут туристический налог. Сколько придется платить?

Posted 23 декабря, 02:47
Published 23 декабря, 02:47
Modified 23 декабря, 02:48
Updated 23 декабря, 02:48
Туристический налог — это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Налог вводят вместо курортного сбора. Его должны платить компании и ИП, которые оказывают гостиничные услуги.
Налог будет включен в стоимость проживания в гостиницах и отелях. Как пишет ТАСС, размер налога в следующем году будет составлять 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей. Сообщается, что в течение пяти лет — к 2029 году муниципалитетам разрешено увеличить налоговую ставку до 5%.
На данный момент известно, что туристический налог будет действовать на территории Бархатовского сельсовета.
«Да, все верно. С 1 января 2025 года на территории нашего сельсовета начнет действовать турналог», — сказали в администрации «Проспекту Мира».
Как указано в документах, к 2029 году районная администрация планирует повысить налоговую ставку до 3%.
В октябре этого года администрация Рощинского сельсовета (Уярский район) заявила о желании ввести туристический налог. Однако после насмешек в СМИ и соцсетях местные чиновники решили отложить вопрос.
23 декабря корреспонденту «ПМ» в администрации Рощинского сельсовета заявили, что не планируют вводить турналог.
«Вводить туристический налог на территории Рощинского сельсовета не планируем. Почему? Потому что сейчас у нас нет объектов, которые могли облагаться таким налогом».