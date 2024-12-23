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Posted 23 декабря, 02:47

Published 23 декабря, 02:47

Modified 23 декабря, 02:48

Updated 23 декабря, 02:48

В Красноярском крае с 2025 года введут туристический налог. Сколько придется платить?

В Красноярском крае с 2025 года введут туристический налог. Сколько придется платить?

23 декабря 2024, 02:47
Фото: 1MI.
С 1 января 2025 года в Красноярском крае введут туристический налог. Рассказываем, где он будет действовать.

Туристический налог — это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Налог вводят вместо курортного сбора. Его должны платить компании и ИП, которые оказывают гостиничные услуги.

Налог будет включен в стоимость проживания в гостиницах и отелях. Как пишет ТАСС, размер налога в следующем году будет составлять 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей. Сообщается, что в течение пяти лет — к 2029 году муниципалитетам разрешено увеличить налоговую ставку до 5%.

На данный момент известно, что туристический налог будет действовать на территории Бархатовского сельсовета.

«Да, все верно. С 1 января 2025 года на территории нашего сельсовета начнет действовать турналог», — сказали в администрации «Проспекту Мира».

Как указано в документах, к 2029 году районная администрация планирует повысить налоговую ставку до 3%.

В октябре этого года администрация Рощинского сельсовета (Уярский район) заявила о желании ввести туристический налог. Однако после насмешек в СМИ и соцсетях местные чиновники решили отложить вопрос.

23 декабря корреспонденту «ПМ» в администрации Рощинского сельсовета заявили, что не планируют вводить турналог.

«Вводить туристический налог на территории Рощинского сельсовета не планируем. Почему? Потому что сейчас у нас нет объектов, которые могли облагаться таким налогом».
  • Ранее о намерении ввести налог в крае сообщали власти Ачинска. Городские власти предлагали ввести турналог с 1 января 2025 года.
  • Еще турналог собирались ввести в одной из территорий Уярского района края, однако потом идею решили отложить из-за «стёба в соцсетях» и «критического» отношения местных жителей.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Туризм#Красноярский край#Березовский район#Бархатово#Туристический налог
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