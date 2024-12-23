В Красноярском крае с 2025 года введут туристический налог. Сколько придется платить?

Налог будет включен в стоимость проживания в гостиницах и отелях. Как пишет ТАСС, размер налога в следующем году будет составлять 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей. Сообщается, что в течение пяти лет — к 2029 году муниципалитетам разрешено увеличить налоговую ставку до 5%.