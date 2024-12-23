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Posted 23 декабря, 12:07

Published 23 декабря, 12:07

Modified 23 декабря, 12:09

Updated 23 декабря, 12:09

В мэрии ответили красноярцам на жалобы о нехватке горок

В мэрии ответили красноярцам на жалобы о нехватке горок

23 декабря 2024, 12:07
Фото: t.me/sov_krsk.
В мэрии Красноярска объяснили, почему в городе так мало ледовых горок.

Недавно жительница микрорайона Солнечный пожаловалась, что в их микрорайоне построили всего одну горку. По её словам, её не хватит для всех детей в микрорайоне. Многие согласились с краснояркой и написали, что проблемы есть и в других районах.

В мэрии прокомментировали «7 каналу Красноярск», что на большее количество горок нет денег.

Тем не менее, в Солнечном смогли сделать еще одну горку — для совсем маленьких детей.

«Согласно муниципальному контракту, в ледовом городке в парке „Солнечная поляна“ действительно должна была появиться одна горка для катания детей, но во время торгов образовалась экономия, благодаря которой мы установим еще одну горку для самых маленьких гостей», — сообщила пресс-секретарь администрации Советского района Севар Мамедова.

О появлении дополнительных горок в других районах не сообщалось.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Солнечный#Ледовый городок#Лед#Горка#Горки
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