В мэрии ответили красноярцам на жалобы о нехватке горок

Posted 23 декабря, 12:07
Published 23 декабря, 12:07
Modified 23 декабря, 12:09
Updated 23 декабря, 12:09
Недавно жительница микрорайона Солнечный пожаловалась, что в их микрорайоне построили всего одну горку. По её словам, её не хватит для всех детей в микрорайоне. Многие согласились с краснояркой и написали, что проблемы есть и в других районах.
В мэрии прокомментировали «7 каналу Красноярск», что на большее количество горок нет денег.
Тем не менее, в Солнечном смогли сделать еще одну горку — для совсем маленьких детей.
«Согласно муниципальному контракту, в ледовом городке в парке „Солнечная поляна“ действительно должна была появиться одна горка для катания детей, но во время торгов образовалась экономия, благодаря которой мы установим еще одну горку для самых маленьких гостей», — сообщила пресс-секретарь администрации Советского района Севар Мамедова.
О появлении дополнительных горок в других районах не сообщалось.