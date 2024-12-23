«Я не со зла»: полиция нашла красноярца, подравшегося со студентками в автобусе

Posted 23 декабря, 06:36
Published 23 декабря, 06:36
Modified 23 декабря, 06:38
Updated 23 декабря, 06:38
Девушки 17 и 20 лет вечером 11 декабря возвращались из колледжа домой на автобусе №83. На остановке «Магазин Металлург» в Зеленой Роще к ним подсел мужчина. Сначала он слушал разговор, а после якобы попросил их «заткнуться». При этом мужчина утверждал, что они «парни, мужчины».
В итоге, как заявляли девушки, пассажир ударил их: у одной из них перелом носа, у другой — раны на лице из-за очков, которые разбились от удара.
Позднее появилось видео произошедшего. Судя по кадрам, первый удар нанес не мужчина, а девушка — в лицо локтем. После этого мужчина кинулся на девушку, но их быстро разнял кондуктор.
Как сообщили в МВД, установила личность мужчины — им оказался 36-летний красноярец. Он рассказал сотрудникам свою версию произошедшего:
«Слева, как мне показалось, сидело два парня. Только потом выяснилось, что это девушки. Они сидели и очень громко там выражались, матами прям. Я после чего их попросил: „Пацаны, говорю, могли бы не выражаться, говорю, в автобусе, общественное место“. И всё, и мне вот так, просто в глаз. Ну я соответственно тоже вспылил и два раза махнул там, ткнул её в ответ. Извините, что я так поступил. Да, я погорячился. Простите. Я не со зла»
По факту произошедшего возбудили уголовное дело за хулиганство (часть 1 статья 213 УК РФ).