«Я не со зла»: полиция нашла красноярца, подравшегося со студентками в автобусе

Девушки 17 и 20 лет вечером 11 декабря возвращались из колледжа домой на автобусе №83. На остановке «Магазин Металлург» в Зеленой Роще к ним подсел мужчина. Сначала он слушал разговор, а после якобы попросил их «заткнуться». При этом мужчина утверждал, что они «парни, мужчины».