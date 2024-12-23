prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 06:36

Published 23 декабря, 06:36

Modified 23 декабря, 06:38

Updated 23 декабря, 06:38

«Я не со зла»: полиция нашла красноярца, подравшегося со студентками в автобусе

«Я не со зла»: полиция нашла красноярца, подравшегося со студентками в автобусе

23 декабря 2024, 06:36
Фото: 2gis.ru / sibnovosti.ru.
Полиция нашла красноярца, который назвал двух студенток «парнями» и подрался с ними в автобусе.

Девушки 17 и 20 лет вечером 11 декабря возвращались из колледжа домой на автобусе №83. На остановке «Магазин Металлург» в Зеленой Роще к ним подсел мужчина. Сначала он слушал разговор, а после якобы попросил их «заткнуться». При этом мужчина утверждал, что они «парни, мужчины».

В итоге, как заявляли девушки, пассажир ударил их: у одной из них перелом носа, у другой — раны на лице из-за очков, которые разбились от удара.

Позднее появилось видео произошедшего. Судя по кадрам, первый удар нанес не мужчина, а девушка — в лицо локтем. После этого мужчина кинулся на девушку, но их быстро разнял кондуктор.

Как сообщили в МВД, установила личность мужчины — им оказался 36-летний красноярец. Он рассказал сотрудникам свою версию произошедшего:

«Слева, как мне показалось, сидело два парня. Только потом выяснилось, что это девушки. Они сидели и очень громко там выражались, матами прям. Я после чего их попросил: „Пацаны, говорю, могли бы не выражаться, говорю, в автобусе, общественное место“. И всё, и мне вот так, просто в глаз. Ну я соответственно тоже вспылил и два раза махнул там, ткнул её в ответ. Извините, что я так поступил. Да, я погорячился. Простите. Я не со зла»
Видео: МВД Красноярского края.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело за хулиганство (часть 1 статья 213 УК РФ).

Читайте также:
В Красноярске пассажиры автобуса устроили массовую дракуВ Красноярске кондуктор и пассажирка подрались за место в автобусеКрасноярка распылила баллончик в троллейбусе. Пострадали пассажир и водитель
#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Полиция#Студенты#Драка#Автобус#Уголовное дело#Девушки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика