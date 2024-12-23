Жители Южного берега просят Путина запретить засыпку Абаканской протоки

Posted 23 декабря, 06:12
Published 23 декабря, 06:12
Modified 23 декабря, 07:50
Updated 23 декабря, 07:50
По словам людей, строительная компания ООО СЗ «Новый город» якобы планирует засыпать часть русла Абаканской протоки и построить на искусственной насыпи несколько многоэтажных домов.
«Еще в 2019 году специалисты Енисейского бассейнового управления РФ, Среднесибирского УГМС и регионального МЧС направили экс-губернатору [Александру Уссу] совместное письмо, в котором выступили против создания искусственного земельного участка и стройки в русле Енисея.
Также ведомства предупредили о необходимости изменения генплана в этой части, но губернатором эти слова услышаны не были. Несмотря на позицию специалистов, в 2021 году администрация Красноярска согласовала создание искусственного земельного участка на воде.
Сейчас никто не задается главным вопросом, как русло федеральной реки Енисей попало в генплан города в качестве земли для жилой застройки?»
Жители Южного берега отмечают, что в августе 2024 года больше 1 300 красноярцев обратились в мэрию с просьбой пресечь намерения по засыпке Абаканской протоки.
Однако активисты считают, что их обращение либо не было услышано, либо было «размыто» разными пересылками по учреждениям.
«Теперь все вопросы по засыпке Енисея блокируются в телеграм-каналах первых лиц города и края, а с нами никто не встречается».
Местные жители просят Владимира Путина не допустить засыпку Енисея, так как люди хотят видеть там благоустроенную набережную.
Корреспонденту «Проспекта Мира» в департаменте градостроительства посоветовали обратиться в саму компанию и спросить о планах.
«К нам за разрешением на строительство домов никто не обращался. Русло реки Енисей — это федеральная собственность и мы не уполномочены выдавать разрешение на строительство. Это регулирует федеральный закон».
Также в департаменте пообещали нам в ближайшее время дать представить позицию мэрии по этому вопросу.
«ПМ» обратился в строительную компанию «Новый город». Нас попросили отправить официальный запрос. Мы опубликуем его, как только получим.
В августе 2011 года, на заседании в горсовете гендиректор «СМ.Сити» Александр Коропачинский предложил депутатам согласовать новый проект планировки «Южного берега» — школу на 825 мест предложили построить на территории искусственной насыпи в Абаканской протоке.
Весной 2018 года проект планировки вновь скорректировали. По-прежнему предлагалось строить школу в западной части «Южного берега» на искусственней насыпи. При этом учреждение было рассчитано уже на 1280 мест.
В 2020 году застройщик за свой счет подготовил проект насыпи. В апреле 2021 года прошли публичные слушания по этому проекту. Многие жители были против насыпи.
В мае 2024 года стало известно, что школу «на воде» строить не будут. При этом в мэрии отмечали, что не знают, как именно будут использовать земельный участок на берегу Енисея.