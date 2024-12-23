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Posted 23 декабря, 01:29

Published 23 декабря, 01:29

Modified 23 декабря, 07:32

Updated 23 декабря, 07:32

Красноярец сделал предложение своей девушке прямо на катке

Красноярец сделал предложение своей девушке прямо на катке

23 декабря 2024, 01:29
Фото: Мэрия Красноярска.
В Красноярске на ледовом катке на Стрелке молодой парень сделал предложение своей девушке. Ролик появился в соцсетях мэрии.

Предложение руки и сердца красноярец сделал накануне, 22 декабря. На кадрах видно, как молодой человек подъезжает на коньках с букетом белых роз к своей девушке.

Под песню My Heart Will Go On, прозвучавшую в «Титанике», парень встает на одно колено и дарит возлюбленной кольцо.

Видео: Мэрия Красноярска.

В итоге девушка ответила «да» и под аплодисменты они поцеловались.

«Сегодня каток на Стрелке видел самое романтическое событие года. Для девушки это был сюрприз!», — отметили в соцсетях мэрии
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