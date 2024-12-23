Красноярец сделал предложение своей девушке прямо на катке

Posted 23 декабря, 01:29
Published 23 декабря, 01:29
Modified 23 декабря, 07:32
Updated 23 декабря, 07:32
Предложение руки и сердца красноярец сделал накануне, 22 декабря. На кадрах видно, как молодой человек подъезжает на коньках с букетом белых роз к своей девушке.
Под песню My Heart Will Go On, прозвучавшую в «Титанике», парень встает на одно колено и дарит возлюбленной кольцо.
В итоге девушка ответила «да» и под аплодисменты они поцеловались.
«Сегодня каток на Стрелке видел самое романтическое событие года. Для девушки это был сюрприз!», — отметили в соцсетях мэрии