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Posted 24 декабря, 07:49

Published 24 декабря, 07:49

Modified 24 декабря, 09:35

Updated 24 декабря, 09:35

Две фуры столкнулись и загорелись на трассе Красноярского края

Две фуры столкнулись и загорелись на трассе Красноярского края

24 декабря 2024, 07:49
Фото: МВД 24.
В Красноярском крае на трассе Р-255 произошла серьезная авария с большегрузами.

Видео публикует «ЧП Красноярск». Как сообщают очевидцы, две пылающие фуры перекрыли движение на автодороге, ведущей из Красноярска в Канск. ДТП произошло около деревни Татьяновка и поселка Адвинка. Пробка собралась в обоих направлениях.

Фото: 2gis

Upd (15:22): В аварии пострадал один человек, его госпитализировали, сообщает МЧС. На месте работают 11 пожарных и три единицы техники.

Видео: МЧС России.

Помимо грузовиков в аварии пострадала «Тойота». Движение на участке трассы сейчас перекрыто в оба направления, сообщает полиция.

Сотрудники ГАИ организовали объезд через поселок Громадск и село Рыбное.

#Владислав Савончик#Видео#ДТП#Пожар#Авария#Красноярский край#Фуры
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