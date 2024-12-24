Две фуры столкнулись и загорелись на трассе Красноярского края

Posted 24 декабря, 07:49
Published 24 декабря, 07:49
Modified 24 декабря, 09:35
Updated 24 декабря, 09:35
Видео публикует «ЧП Красноярск». Как сообщают очевидцы, две пылающие фуры перекрыли движение на автодороге, ведущей из Красноярска в Канск. ДТП произошло около деревни Татьяновка и поселка Адвинка. Пробка собралась в обоих направлениях.
Upd (15:22): В аварии пострадал один человек, его госпитализировали, сообщает МЧС. На месте работают 11 пожарных и три единицы техники.
Помимо грузовиков в аварии пострадала «Тойота». Движение на участке трассы сейчас перекрыто в оба направления, сообщает полиция.
Сотрудники ГАИ организовали объезд через поселок Громадск и село Рыбное.