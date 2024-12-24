Две фуры столкнулись и загорелись на трассе Красноярского края

Видео публикует «ЧП Красноярск». Как сообщают очевидцы, две пылающие фуры перекрыли движение на автодороге, ведущей из Красноярска в Канск. ДТП произошло около деревни Татьяновка и поселка Адвинка. Пробка собралась в обоих направлениях.