Экс-министр промышленности за 350 млн продает бизнес-центр возле Копыловского моста

Posted 24 декабря, 05:19
Published 24 декабря, 05:19
Modified 24 декабря, 05:21
Updated 24 декабря, 05:21
Объявление о продаже опубликовали на сайте «Деловой Красноярск». Площадь здания составляет 3 855 квадратных метров.
Семиэтажный бизнес-центр, расположенный на улице Копылова, 40, продают за 350 миллионов рублей. Вместе со зданием идет наземный паркинг на 100 автомобилей.
В объявлении указано, что на цокольном этаже расположен «Самокат», на первом — «Красный Яр», на всех остальных этажах — офисы.
Отметим, что торговый центр выставляют на продажу не в первый раз. В 2021 году его пытались продать за 300 миллионов рублей.
Бизнес-комплекс возвели в 2010 году. Согласно выписке Росреестра, здание принадлежит компании «Профит-Прогресс». Землю, на которой расположен объект, фирма арендует у города.
По данным «Спарка», компанией в равных долях владеют четыре человека:
Согласно выписке Росреестра, компания «Красэко» с 2012 года на протяжении пяти лет арендовала помещения в бизнес-центре на Копылова.
До этого «Новая газета» сообщала, что за аренду «Профит-Прогрессу» фирма ежемесячно платила по 4 миллиона рублей.
Тут мы подробно рассказывали о каждом из четырех владельцев «Профит-Прогресса».