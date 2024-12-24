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Posted 24 декабря, 05:19

Published 24 декабря, 05:19

Modified 24 декабря, 05:21

Updated 24 декабря, 05:21

Экс-министр промышленности за 350 млн продает бизнес-центр возле Копыловского моста

Экс-министр промышленности за 350 млн продает бизнес-центр возле Копыловского моста

24 декабря 2024, 05:19
Фото: knkrsk.ru.
В Красноярске выставили на продажу бизнес-комплекс возле Копыловского моста. Зданием владеет компания экс-министра промышленности края Дениса Пашкова.

Объявление о продаже опубликовали на сайте «Деловой Красноярск». Площадь здания составляет 3 855 квадратных метров.

Семиэтажный бизнес-центр, расположенный на улице Копылова, 40, продают за 350 миллионов рублей. Вместе со зданием идет наземный паркинг на 100 автомобилей.

В объявлении указано, что на цокольном этаже расположен «Самокат», на первом — «Красный Яр», на всех остальных этажах — офисы.

Отметим, что торговый центр выставляют на продажу не в первый раз. В 2021 году его пытались продать за 300 миллионов рублей.

Фото: knkrsk.ru

Бизнес-комплекс возвели в 2010 году. Согласно выписке Росреестра, здание принадлежит компании «Профит-Прогресс». Землю, на которой расположен объект, фирма арендует у города.

По данным «Спарка», компанией в равных долях владеют четыре человека:

  • Денис Пашков — экс-министр промышленности и энергетики Красноярского края;
  • Василий Кузичев — экс-руководитель Красноярской региональной энергетической компании (АО «Красэко»);
  • Янис Кусиньш и Андрей Скитер — ранее в СМИ они упоминались как близкие Пашкову и Кузичеву предприниматели.

Согласно выписке Росреестра, компания «Красэко» с 2012 года на протяжении пяти лет арендовала помещения в бизнес-центре на Копылова.

До этого «Новая газета» сообщала, что за аренду «Профит-Прогрессу» фирма ежемесячно платила по 4 миллиона рублей.

Тут мы подробно рассказывали о каждом из четырех владельцев «Профит-Прогресса».

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