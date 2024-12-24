Как будут работать визит-центры в новогодние праздники

Posted 24 декабря, 11:24
Published 24 декабря, 11:24
Modified 24 декабря, 11:26
Updated 24 декабря, 11:26
31 декабря визит-центры и туалеты «Гремячей гривы» и восточного входа Столбов работают с 8:00 до 17:00, визит-центры в Серебряном логу и экопарке «Юдинская долина» — с 9:00 до 17:00.
1 января все визит центры откроются в 14:00. В «Гремячей гриве», Серебряном логу и экопарке «Юдинская долина» они проработают до 21:00, у восточного входа Столбов — до 20:00.
Со 2 января все визит-центры работают в прежнем режиме.