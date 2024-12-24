prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 11:24

Published 24 декабря, 11:24

Modified 24 декабря, 11:26

Updated 24 декабря, 11:26

Красноярцам рассказали о графике визит-центров в новогодние праздники

Как будут работать визит-центры в новогодние праздники

24 декабря 2024, 11:24
Фото: vk.com/grivapark.

Красноярцам рассказали о графике визит-центров в новогодние праздники

В новогодние праздники визит-центры парков будут работать по праздничному расписанию.

31 декабря визит-центры и туалеты «Гремячей гривы» и восточного входа Столбов работают с 8:00 до 17:00, визит-центры в Серебряном логу и экопарке «Юдинская долина» — с 9:00 до 17:00.

1 января все визит центры откроются в 14:00. В «Гремячей гриве», Серебряном логу и экопарке «Юдинская долина» они проработают до 21:00, у восточного входа Столбов — до 20:00.

Со 2 января все визит-центры работают в прежнем режиме.

Читайте также:
Новогодние каникулы в январе 2025 года: как будем работать и отдыхатьКак будут работать больницы и поликлиники в новогодние праздники? Публикуем график
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Гремячая грива#Новый год#Визит-центр#Красноярские Столбы#Юдинская долина#График#Серебряный лог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика