Как обустроить удобную прихожую

Posted 24 декабря, 15:34
Published 24 декабря, 15:34
Modified 24 декабря, 15:36
Updated 24 декабря, 15:36
Прихожая — первая комната, которую видят гости, входя в ваш дом. Она должна быть стильной и функциональной. В этой статье мы расскажем, как обустроить прихожую, чтобы она стала уютной и практичной, а также как выбрать пуфы и банкетки в прихожую и другую мебель.
Выбор подходящей системы хранения зависит от площади комнаты. В просторном помещении можно установить шкаф-купе шириной от 100 см и больше. Чтобы максимально задействовать свободное пространство, лучше выбрать модель до потолка.
В небольшой прихожей будет хорошо смотреться корпусный шкаф. Его стандартная глубина составляет 60 см, но для узких комнат можно выбрать мебель глубиной 35–45 см. Разделите внутреннее пространство шкафа на несколько зон:
В прихожей можно прикрепить на стену крючки для мелочей. На них можно также повесить мокрые вещи после дождя, чтобы не класть их сразу в шкаф.
Если пространство прихожей позволяет, поставьте небольшой комод. В выдвижных ящиках удобно хранить варежки, зонты и прочие аксессуары.
Много пар обуви, оставленные у входа, создают ощущение беспорядка. Лучше выделить отдельную зону для хранения кроссовок, ботинок, туфель и т. д. Для этого можно купить обувницы в прихожую, недорого стоят пластиковые модели. Они практичные, устойчивые к влаге. Деревянные тумбы более долговечные и имеют привлекательный внешний вид. В открытых моделях обеспечивается хорошая вентиляция, а в закрытых обувь лучше защищена от пыли, а сами обувницы смотрятся аккуратнее. Выбирайте тумбы с регулируемыми полками — они позволят летом хранить кеды, кроссовки и прочую обувь, а зимой — высокие сапоги.
В небольшую прихожую можно установить обувницы-слим. Они представляют собой узкую тумбу с откидными ящиками, которые открываются под углом 30–90 градусов. Сверху достаточно места для сумки, зонта и других аксессуаров.
Чтобы удобно было надевать и снимать обувь, поставьте в прихожей пуф или банкетку. Пуфы более компактные, они подходят как для просторных, так и небольших комнат. Банкетки напоминают мягкую скамью, их стандартная длина — от 90 до 120 см. Выбирайте модели с полками для хранения — на них можно складывать обувь и аксессуары по уходу за ней, например, щетки, крема и спреи.
Зеркало — важный атрибут прихожей. Оно позволяет проверить внешний вид перед выходом из дома — убедиться, что макияж и прическа в порядке, одежда хорошо сидит. Также оно визуально расширяет пространство. Свет от ламп, отражаясь в зеркальной поверхности, делает прихожую светлее. Зеркало можно повесить над обувницей, банкеткой или на любой свободной стене. Для маленькой прихожей лучше всего приобрести шкаф с зеркальной дверью.
У входа обязательно положите придверный коврик. Он будет собирать пыль, грязь и влагу с обуви. Выбирайте модели из синтетических материалов, которые легко поддаются чистке. В гипермаркетах товаров для дома большой выбор ковриков с разными надписями и рисунками, которые могут придать прихожей индивидуальности.
Для хранения ключей прикрепите на стену ключницу. Выбирайте ее в соответствии со стилистикой прихожей. Для интерьера в классическом стиле, скандинавском, кантри подойдут деревянные ключницы, а для лофта — металлические.
Обустроить удобную прихожую — задача, с которой справиться несложно. Главное — продумать систему хранения и выбрать функциональную мебель в одном стиле.