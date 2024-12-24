Как обустроить удобную прихожую

Много пар обуви, оставленные у входа, создают ощущение беспорядка. Лучше выделить отдельную зону для хранения кроссовок, ботинок, туфель и т. д. Для этого можно купить обувницы в прихожую, недорого стоят пластиковые модели. Они практичные, устойчивые к влаге. Деревянные тумбы более долговечные и имеют привлекательный внешний вид. В открытых моделях обеспечивается хорошая вентиляция, а в закрытых обувь лучше защищена от пыли, а сами обувницы смотрятся аккуратнее. Выбирайте тумбы с регулируемыми полками — они позволят летом хранить кеды, кроссовки и прочую обувь, а зимой — высокие сапоги.