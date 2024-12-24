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Posted 24 декабря, 12:59

Published 24 декабря, 12:59

Modified 24 декабря, 13:01

Updated 24 декабря, 13:01

Как выбрать готовые салаты на Новый год? Инструкция от Роспотребнадзора

Как выбрать готовые салаты на Новый год? Инструкция от Роспотребнадзора

24 декабря 2024, 12:59
Фото: 1MI.
Красноярцам рассказали, как выбрать готовый салат на новогодний стол, чтобы он был вкусным и безопасным.

В краевом Роспотребнадзоре советуют обратить на несколько моментов. Во-первых, салаты должны быть выставлены на охлаждаемой витрине или в холодильниках. Взвешивание, упаковка и продажа готовых салатов должна производиться отдельно от сырых продуктов — мяса, птицы, морепродуктов и полуфабрикатов.

Во-вторых, продавец должен использовать одноразовые перчатки и пользоваться инвентарем — щипцы, лопатки, совки, ложки.

При выборе салата стоит обратить внимание на его внешний вид. Наличие подсыхающей, заветренной поверхности или наоборот чрезмерное отслоение жидкости, размякшая консистенция, нетипичный цвет или неоднородная нарезка должна вас насторожить.

Неприятный, странный запах или вкус также должны стать «тревожным звоночком».

В ведомстве отметили, что срок годности готовых салатов составляет менее 72 часов, поэтому в маркировке должны быть указаны не только число и месяц, но и время, когда произведен и до которого годен продукт.

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