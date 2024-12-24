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Posted 24 декабря, 02:16

Published 24 декабря, 02:16

Modified 24 декабря, 02:18

Updated 24 декабря, 02:18

«Когда это закончится?»: Красноярск с утра снова встал в 8-балльные пробки

«Когда это закончится?»: Красноярск с утра снова встал в 8-балльные пробки

24 декабря 2024, 02:16
Фото: 2gis.ru.
Сегодня утром, 24 декабря, Красноярск сковали 8-балльные пробки — заторы наблюдаются во всех районах города.

С начала этой недели красноярцы стоят пробках второй день подряд. Серьезные заторы отмечались утром и вечером 23 декабря.

По данным 2gis, пробки отмечаются на Свободном, Копылова, Годенко, Киренского, Красной Армии, Ладо Кецховели, Маерчака, на Коммунальном и Октябрьском мостах.

Также движение затруднено в центре города, на Взлетке и Северном шоссе. Кроме того, заторы наблюдаются в Черемушках, на Красрабе, улице Глинки и многих других улицах.

Фото: 2gis.ru

Вот что пишут красноярцы, которые с утра стоят в пробках:

«Годы идут, а ничего не меняется…»
«Может, в деревню переехать?»
«Снег выпал. Все ездить разучились?
„1 лайк и я не еду в колледж“
„Пустите, пожалуйста, у меня реснички“
„Когда отрегулируют работу светофоров?“
„Я бы пешком до центра быстрее дошла“
„Сейчас бы стоять час на месте“
„Когда это закончится?“
„Как же классно быть вахтовиком и не знать, что такое пробки. Всем удачи, я спать“
„Вам всем настолько сильно хочется работать с самого утра перед Новым годом?“
„Люди, видимо, никуда не торопятся“
„А как до работы доехать? 1 остановка — 40 минут ехать, ну это же неадекватно“
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Пробки
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