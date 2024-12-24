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Posted 24 декабря, 10:54

Published 24 декабря, 10:54

Modified 24 декабря, 10:56

Updated 24 декабря, 10:56

Компании Красноярского края и Хакасии продали 1,5 тыс. тонн продукции на «РЖД Маркет»

Компании Красноярского края и Хакасии продали 1,5 тыс. тонн продукции на «РЖД Маркет»

24 декабря 2024, 10:54
Фото: КрасЖД.
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С начала 2024 года через специализированный электронный магазин «РЖД Маркет» предприятиями малого бизнеса Красноярского края и Хакасии реализовано более 1,5 тыс. тонн продукции. Это в 22 раза больше, чем за весь 2023 год.

Па площадке маркетплейса представлено более 3050 компаний со всей России и их число постоянно растет. На КрасЖД преимущества сервиса уже оценили 185 предприятий. Ими размещено почти 300 предложений с широкой линейкой товаров: зернобобовые культуры, пиломатериалы, уголь бурый и каменный, глина, минералы (вермикулит), изделия железобетонные, лом чёрных металлов.

Одной из наиболее значимых сделок, заключенных на маркетплейсе «РЖД Маркет» в 2024 году, стала отправка металлических труб. Перевозка осуществлялась со станции Красноярск Северный КрасЖД до станции Куанда (Забайкальский край). Всего отправлено 4 вагона труб, которые были предназначены для объектов регионального Центра управления в кризисных ситуациях.

Со станции Абалаково через маркетплейс «РЖД Маркет» отправлена партия сибирской лиственницы. Груз проследовал на специализированных платформах-лесовозах до станции Балабаново (Калужская область).

Также со станции Иланка (г. Канск) осуществлена первая на КрасЖД перевозка угля, оформленная через маркетплейс. Пункт назначения — станция Благовещенск (Забайкальский край).

Универсальная торговая площадка позволяет местным предпринимателям отправлять и приобретать сырье для своих производств. Так, маркетплейсом «РЖД Маркет» в Красноярском крае воспользовалась деревообрабатывающая компания, которая выступила покупателем сырья для производства шпона и брусков (для дальнейшего экспорта). Всего в адрес этого предприятия через сервис доставлено 9 вагонов с древесиной.

Маркетплейс для бизнеса с доставкой товаров железнодорожным транспортом запущен холдингом РЖД в 2021 году. «РЖД Маркет» существенно расширяет границы для продавцов и покупателей. Покупателям функционал электронной площадки позволяет сравнить предложения разных поставщиков, найти наиболее близко расположенного поставщика и таким образом снизить транспортные издержки, совершить сделку и получить комплексную транспортно-логистическую услугу, не выходя из дома. Специалисты сервиса полностью сопровождают клиента, от момента регистрации на площадке до завершения перевозки.

#Владислав Савончик
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