Компании Красноярского края и Хакасии продали 1,5 тыс. тонн продукции на «РЖД Маркет»

Маркетплейс для бизнеса с доставкой товаров железнодорожным транспортом запущен холдингом РЖД в 2021 году. «РЖД Маркет» существенно расширяет границы для продавцов и покупателей. Покупателям функционал электронной площадки позволяет сравнить предложения разных поставщиков, найти наиболее близко расположенного поставщика и таким образом снизить транспортные издержки, совершить сделку и получить комплексную транспортно-логистическую услугу, не выходя из дома. Специалисты сервиса полностью сопровождают клиента, от момента регистрации на площадке до завершения перевозки.