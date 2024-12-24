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Posted 24 декабря, 10:35

Published 24 декабря, 10:35

Modified 24 декабря, 12:22

Updated 24 декабря, 12:22

Красноярец на иномарке вылетел на тротуар и сбил подростка

Красноярец на иномарке вылетел на тротуар и сбил подростка

24 декабря 2024, 10:35
Фото: Госавтоинспекция 24.
В Красноярске 40-летний водитель «Хонды Аккорд» не справился с управлением, выехал с дороги на тротуар и сбил 13-летнего мальчика.

Как сообщили в ГАИ, авария произошла 23 декабря днем на улице Партизана Железняка. Водитель рассказал, что автомобиль впереди него начал тормозить, затем он нажал на тормоз и потерял управление — он не учел погодные и дорожные условия, что и привело к ДТП.

В ГАИ сообщили, что за минувшие сутки произошло шесть аварий, в которых получили травмы семь пешеходов, трое из них дети. только одно ДТП произошло по неосторожности пешехода.

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#Владислав Савончик#Авто#ДТП#Пешеход
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