Красноярец на иномарке вылетел на тротуар и сбил подростка

Как сообщили в ГАИ, авария произошла 23 декабря днем на улице Партизана Железняка. Водитель рассказал, что автомобиль впереди него начал тормозить, затем он нажал на тормоз и потерял управление — он не учел погодные и дорожные условия, что и привело к ДТП.