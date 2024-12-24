Красноярец на иномарке вылетел на тротуар и сбил подростка

Posted 24 декабря, 10:35
Published 24 декабря, 10:35
Modified 24 декабря, 12:22
Updated 24 декабря, 12:22
Как сообщили в ГАИ, авария произошла 23 декабря днем на улице Партизана Железняка. Водитель рассказал, что автомобиль впереди него начал тормозить, затем он нажал на тормоз и потерял управление — он не учел погодные и дорожные условия, что и привело к ДТП.
В ГАИ сообщили, что за минувшие сутки произошло шесть аварий, в которых получили травмы семь пешеходов, трое из них дети. только одно ДТП произошло по неосторожности пешехода.