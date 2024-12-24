Красноярск назвали самым холодным мегаполисом России

По данным «Яндекс. Погоды», в один из дней температура воздуха «по ощущениям» опустилась до -64 градусов.

Самым холодным населенным пунктом России в 2024 году стало село Орто-Балаган, которое расположено в Якутии.

Первое место вместе с Красноярском разделили Новосибирск, Омск, Челябинск и Пермь. Как отмечают аналитики, «по ощущениям» в этих городах температура воздуха опускалась до -36 градусов.

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