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Posted 24 декабря, 06:00

Published 24 декабря, 06:00

Modified 24 декабря, 06:00

Updated 24 декабря, 06:00

Красноярск назвали самым холодным мегаполисом России

Красноярск назвали самым холодным мегаполисом России

24 декабря 2024, 06:00
Фото: prmira.ru.
Красноярск признали самым холодным городом-миллионником России. Об этом сообщили представители «Яндекс. Погода».

Первое место вместе с Красноярском разделили Новосибирск, Омск, Челябинск и Пермь. Как отмечают аналитики, «по ощущениям» в этих городах температура воздуха опускалась до -36 градусов.

Самым холодным населенным пунктом России в 2024 году стало село Орто-Балаган, которое расположено в Якутии.

По данным «Яндекс. Погоды», в один из дней температура воздуха «по ощущениям» опустилась до -64 градусов.

  • Начало декабря в Красноярске было теплым. Синоптик Дмитрий Ульянов объяснял «ПМ», что тепло было из-за того, что город находился в теплом секторе циклона.
  • Еще ранее он говорил, что зима стала приходить позже. «Это связано с глобальными изменениями в атмосфере и постоянным прохождением циклонов. Если раньше в октябре происходил переход от летних процессов к зимним, то сейчас все сместилось на полмесяца-месяц».
  • В новогоднюю ночь в городе ожидается от -13 до -18 градусов, а также небольшой снег.
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