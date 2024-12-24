Красноярские юрты от «Современные-юрты рф» победили в «100 лучших товаров России»

Традиционно в конце рабочего года в Красноярске состоялась церемония награждения всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Продукция компании «Современные юрты рф» была отмечена высшей наградой — золотым дипломом лауреата, а также получила звание «Новинка». Один из ведущих сотрудников, оператор станков с числовым программным управлением, удостоился почётного знака «Отличник качества». Данное признание стало возможным благодаря внедрению современных технологий в производственный процесс и строгому соблюдению высоких стандартов в изготовлении продукции. Каждая деталь юрт создаётся на ЧПУ-станках, что уменьшает время производства и значительно увеличивает точность, исключая вероятность ошибок при сборке. Такая работа является результатом успешного взаимодействия инженера-конструктора, мастера наладчика станка и оператора станков ЧПУ. Исключить «человеческий фактор», ошибки и погрешности в работе обычных столяров — ключевая цель и особенность нового производства. Аналогичный подход давно используется в производстве мебели, которую мы с вами привыкли видеть дома.