Красноярские юрты от «Современные-юрты рф» победили в «100 лучших товаров России»

Posted 24 декабря, 15:25
Published 24 декабря, 15:25
Modified 24 декабря, 15:27
Updated 24 декабря, 15:27
Традиционно в конце рабочего года в Красноярске состоялась церемония награждения всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Продукция компании «Современные юрты рф» была отмечена высшей наградой — золотым дипломом лауреата, а также получила звание «Новинка». Один из ведущих сотрудников, оператор станков с числовым программным управлением, удостоился почётного знака «Отличник качества». Данное признание стало возможным благодаря внедрению современных технологий в производственный процесс и строгому соблюдению высоких стандартов в изготовлении продукции. Каждая деталь юрт создаётся на ЧПУ-станках, что уменьшает время производства и значительно увеличивает точность, исключая вероятность ошибок при сборке. Такая работа является результатом успешного взаимодействия инженера-конструктора, мастера наладчика станка и оператора станков ЧПУ. Исключить «человеческий фактор», ошибки и погрешности в работе обычных столяров — ключевая цель и особенность нового производства. Аналогичный подход давно используется в производстве мебели, которую мы с вами привыкли видеть дома.
Успех компании на столь престижном конкурсе стал возможен благодаря целенаправленному внедрению передовых технологий на всех этапах производства. Ключевую роль в этом сыграло использование высокоточных станков с ЧПУ.
Каждый элемент каркаса юрты, от изогнутых дуг до соединительных элементов, изготавливается с помощью этих станков, обеспечивая исключительную точность размеров и безупречное качество обработки. Автоматизация процесса исключает человеческий фактор, минимизируя вероятность ошибок и гарантируя стабильно высокое качество каждой юрты. Это значительно сокращает время производства, позволяя компании выполнять заказы в сжатые сроки и удовлетворять растущий спрос.
На конкурс были представлены каркасные юрты с усиленным каркасом, разработанные по уникальной запатентованной технологии. Эта технология, основанная на применении высокопрочных, но легких материалов, таких как алюминиевые сплавы и композиты, позволила компании значительно увеличить диаметр юрт.
Теперь «Современные юрты РФ» предлагают модели диаметром до 16 метров, создавая просторные и функциональные помещения, пригодные для использования в качестве общественных пространств, комфортабельных гостевых домов и даже небольших отелей. Многокомнатные юрты, оснащенные современными инженерными системами, включая отопление, водоснабжение и электричество, становятся все более популярными благодаря своей мобильности, экологичности и уникальному дизайну. Внутренняя отделка юрт также выполняется с использованием высококачественных, экологически чистых материалов, обеспечивая уют и комфорт.
Кроме того, компания активно внедряет инновации в области энергоэффективности. Разрабатываются новые модели юрт с улучшенной теплоизоляцией, что позволяет снизить затраты на отопление и кондиционирование. Используются энергосберегающие материалы и технологии, позволяющие минимизировать потребление энергии и сделать юрты максимально экологичными. Компания активно сотрудничает с научными институтами и исследовательскими центрами, постоянно совершенствуя свои технологии и расширяя ассортимент продукции.
«Мы уже второй раз участвуем в конкурсе, и в этом году достигли еще более высоких результатов», — отметил генеральный директор компании Подласов Илья Андреевич. — «Мы очень рады, что такая необычная конструкция наших каркасных юрт удостоена звания „Новинка“ и Лауреата конкурса 2024 года. Научно-исследовательская деятельность ведется в нашей организации постоянно, поэтому быть в одном ряду с крупнейшими предприятиями региона и страны — несомненное подтверждение правильного вектора нашей работы. Очень рады, что именно наши решения эксперты оценивают так высоко».
Успех «Современных юрт РФ» — это не только результат инновационных технологий и высокого качества, но и результат профессионализма коллектива, постоянного стремления к совершенствованию и ориентации на потребности клиентов. Компания активно работает над расширением ассортимента, предлагая юрты различных размеров, конфигураций и комплектаций, что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности.
Благодаря своей универсальности и адаптивности, каркасные юрты находят все большее применение в различных сферах — от туризма и отдыха до организации временных и стационарных сооружений. В планах компании дальнейшее развитие и расширение географии своей деятельности, а также создание новых, еще более совершенных моделей юрт, отвечающих самым высоким требованиям современного рынка. Компания продолжает активно инвестировать в исследования и разработки, стремясь занять лидирующие позиции в своей отрасли. Отзывы клиентов свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности продукцией компании «Современные юрты РФ». Компания гордится своим достижением и планирует и в дальнейшем удерживать высокую планку качества и инновационности.
Источник: Современные-юрты.рф