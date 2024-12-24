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Posted 24 декабря, 06:41

Published 24 декабря, 06:41

Modified 24 декабря, 06:42

Updated 24 декабря, 06:42

Красноярскому краеведческому музею сделают проект реставрации за 26 миллионов

Красноярскому краеведческому музею сделают проект реставрации за 26 миллионов

24 декабря 2024, 06:41
Фото: prmira.ru.
В Красноярске отреставрируют краеведческий музей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Красноярский краеведческий музей ищет подрядчика для создания проекта реставрации музея и сохранения его, как объекта культурного наследия.

Начальная цена контракта — 26 миллионов 296 тысяч рублей. Заявки принимаются до 13 января 2025 года.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет провести комплексные научные исследования, провести археологические работы, разработать эскизы, получить положительное заключение госэкспертизы. После этого необходимо разработать итоговый проект реставрации музея.

Все работы необходимо выполнить до 12 декабря 2025 года. Музей планируют отреставрировать к 400-летию Красноярска.

  • В конце сентября мы рассказывали, что окнам красноярского краеведческого музея планируют вернуть исторический вид. Начальная стоимость контракта — 115 миллионов рублей.
  • Краеведческий музей — объект культурного наследия. Его начали строить в 1914 году, но достроили только к 1930 из-за Первой мировой войны и пожара.
  • Позднее здание реконструировали — с 1987 по 2001 год. С тех пор масштабных ремонтов там не проводили.
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