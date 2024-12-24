Красноярскому краеведческому музею сделают проект реставрации за 26 миллионов

Posted 24 декабря, 06:41
Published 24 декабря, 06:41
Modified 24 декабря, 06:42
Updated 24 декабря, 06:42
Красноярский краеведческий музей ищет подрядчика для создания проекта реставрации музея и сохранения его, как объекта культурного наследия.
Начальная цена контракта — 26 миллионов 296 тысяч рублей. Заявки принимаются до 13 января 2025 года.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет провести комплексные научные исследования, провести археологические работы, разработать эскизы, получить положительное заключение госэкспертизы. После этого необходимо разработать итоговый проект реставрации музея.
Все работы необходимо выполнить до 12 декабря 2025 года. Музей планируют отреставрировать к 400-летию Красноярска.