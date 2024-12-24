Красноярцам рассказали, когда выгоднее заказывать такси в Новый год

Posted 24 декабря, 09:52
Published 24 декабря, 09:52
Modified 24 декабря, 12:22
Updated 24 декабря, 12:22
Как рассказали в «Яндекс Go», перед Новым годом тарифы на такси не меняются, но повышенный спрос и нехватка водителей влияют на цену поездок.
31 декабря выгоднее всего съездить за последними покупками и поздравить близких до 20:00, затем спрос и цены начинают расти. После 22:00 спрос снижается. Однако ближе к полуночи водители начинают уходить с линии — машин снова не хватает.
Ночью первого января более удачное время, чтобы уехать на такси, — с 2:30 до 4:30. В это время спрос снижается и стоимость поездок тоже.
Утром 1 января заказывать такси лучше с 08:00 до 11:00, в это время больше водителей возвращаются на линию. С 11:00 многие едут поздравлять родственников и друзей. Поездки станут более выгодными после 15:00.
До этого Яндекс ввел в сервисе такси функцию, которая позволяет пожаловаться на цену поездки.