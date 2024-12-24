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Posted 24 декабря, 09:52

Published 24 декабря, 09:52

Modified 24 декабря, 12:22

Updated 24 декабря, 12:22

Красноярцам рассказали, когда выгоднее заказывать такси в Новый год

Красноярцам рассказали, когда выгоднее заказывать такси в Новый год

24 декабря 2024, 09:52
Фото: 1MI.
Красноярцам рассказали, в какие часы 31 декабря и 1 января выгоднее заказывать такси.

Как рассказали в «Яндекс Go», перед Новым годом тарифы на такси не меняются, но повышенный спрос и нехватка водителей влияют на цену поездок.

31 декабря выгоднее всего съездить за последними покупками и поздравить близких до 20:00, затем спрос и цены начинают расти. После 22:00 спрос снижается. Однако ближе к полуночи водители начинают уходить с линии — машин снова не хватает.

Ночью первого января более удачное время, чтобы уехать на такси, — с 2:30 до 4:30. В это время спрос снижается и стоимость поездок тоже.

Утром 1 января заказывать такси лучше с 08:00 до 11:00, в это время больше водителей возвращаются на линию. С 11:00 многие едут поздравлять родственников и друзей. Поездки станут более выгодными после 15:00.

Фото: Яндекс Go

До этого Яндекс ввел в сервисе такси функцию, которая позволяет пожаловаться на цену поездки.

  • Ранее мы писали, что в Красноярске перед Новым годом вырастут цены на такси. Стоимость поездки может подорожать на 300 рублей — ​​с 20 по 30 декабря ожидается максимальный рост цен.
  • Недавно мы поговорили с одним из красноярских таксистов и узнали подробнее о его работе. Водитель анонимно рассказал, сколько зарабатывают таксисты, что им не нравится в работе больше всего и какие пассажиры встречаются.
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