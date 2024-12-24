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Posted 24 декабря, 07:55

Published 24 декабря, 07:55

Modified 24 декабря, 09:19

Updated 24 декабря, 09:19

В Канске бешеная кошка укусила прохожего. В городе ввели карантинную зону

В Канске бешеная кошка укусила прохожего. В городе ввели карантинную зону

24 декабря 2024, 07:55
Фото: 1MI.
В Красноярском крае в Канске бешеная кошка напала на местного жителя. В городе организовали карантинную зону.

На сегодняшний день нет лекарств от вируса бешенства. После проявления симптомов заболевание приводит к смерти.

Заразиться бешенством можно через укусы или царапины инфицированных животных. Вирус не передается воздушно-капельным путем.

В Канском отделе ветеринарии сообщили, что зараженная бешенством кошка напала на мужчину 16 декабря. В ветеринарной больнице «7 каналу Красноярск» рассказали, что житель Канска выгуливал собаку. Когда его укусила кошка, собака сорвалась с поводка и мужчине пришлось бегать за ней.

«Когда он вернулся — кошка там уже мертвая лежала. Она вообще могла в агонии биться перед смертью, поэтому и цапнула его, а потом умерла».

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Он получает курс прививок от бешенства.

В Канском отделе ветеринарии просят владельцев питомцев, проживающих в радиусе 1,5 километров, где была найдена кошка, просят привить животных от бешенства.

Радиус опасной зоныРадиус опасной зоны
Радиус опасной зоны. Фото: vk.com/vetkansk

Очаг заболевания находится возле дома №89 на улице 40 лет Октября. Все прилегающие районы (микрорайоны Солнечный, МЖК, Северо-Западный, улица 40 лет Октября до Ремзавода) объявлены зонами повышенного риска.

Бесплатно вакцинировать питомца можно будет с 23 декабря по 31 января с 09:00 до 16:00, вызвав ветеринара. Еще можно обратиться по адресу: улица Николая Буды, 98. Время работы с 08:30 до 16:30 (обед с 12:00 до 13:00).

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Животные#Красноярский край#Канск#Кошка#Бешенство
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