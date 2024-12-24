В Канске бешеная кошка укусила прохожего. В городе ввели карантинную зону

Posted 24 декабря, 07:55
Published 24 декабря, 07:55
Modified 24 декабря, 09:19
Updated 24 декабря, 09:19
На сегодняшний день нет лекарств от вируса бешенства. После проявления симптомов заболевание приводит к смерти.
Заразиться бешенством можно через укусы или царапины инфицированных животных. Вирус не передается воздушно-капельным путем.
В Канском отделе ветеринарии сообщили, что зараженная бешенством кошка напала на мужчину 16 декабря. В ветеринарной больнице «7 каналу Красноярск» рассказали, что житель Канска выгуливал собаку. Когда его укусила кошка, собака сорвалась с поводка и мужчине пришлось бегать за ней.
«Когда он вернулся — кошка там уже мертвая лежала. Она вообще могла в агонии биться перед смертью, поэтому и цапнула его, а потом умерла».
Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Он получает курс прививок от бешенства.
В Канском отделе ветеринарии просят владельцев питомцев, проживающих в радиусе 1,5 километров, где была найдена кошка, просят привить животных от бешенства.
Очаг заболевания находится возле дома №89 на улице 40 лет Октября. Все прилегающие районы (микрорайоны Солнечный, МЖК, Северо-Западный, улица 40 лет Октября до Ремзавода) объявлены зонами повышенного риска.
Бесплатно вакцинировать питомца можно будет с 23 декабря по 31 января с 09:00 до 16:00, вызвав ветеринара. Еще можно обратиться по адресу: улица Николая Буды, 98. Время работы с 08:30 до 16:30 (обед с 12:00 до 13:00).