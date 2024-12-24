В Канске бешеная кошка укусила прохожего. В городе ввели карантинную зону

Бесплатно вакцинировать питомца можно будет с 23 декабря по 31 января с 09:00 до 16:00, вызвав ветеринара. Еще можно обратиться по адресу: улица Николая Буды, 98. Время работы с 08:30 до 16:30 (обед с 12:00 до 13:00).