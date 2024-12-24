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Posted 24 декабря, 10:45

Published 24 декабря, 10:45

Modified 24 декабря, 10:47

Updated 24 декабря, 10:47

«Может ну его, этот Новый год?»: Красноярск вечером встал в 10-балльные пробки

«Может ну его, этот Новый год?»: Красноярск вечером встал в 10-балльные пробки

24 декабря 2024, 10:45
Фото: cam.krk.ru.
Сегодня вечером, 24 декабря, Красноярск второй вечер подряд встал в 10-балльные пробки — заторы отмечаются во всех районах города.

По данным 2gis, городские дороги к 17:30 снова сковали 10-балльные пробки. Красноярцы стояли в таких заторах и вечером 23 декабря.

Фото: 2gis.ru

Сильнее всего движение затруднено на проспектах Свободном, улицах Высотной, Калинина, Копылова, Тотмина, Маерчака, практически на всех улицах в центре и на Взлетке, на Партизана Железняка.

Фото: cam.krk.ru

Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на проспекте Красноярский рабочий, улицах Семафорной, Крайней и Глинки.

В комментариях на картах красноярцы еще несколько часов назад делали прогнозы — будут ли сегодня 10-балльные заторы:

Фото: 2gis.ru

В основном водители злятся, что им приходится стоять в пробке.

Фото: 2gis.ru

Кто-то хвастается тем, что уже добрался до дома:

Фото: 2gis.ru

А кто-то хотел попасть домой пораньше, отпросился с работы, но заторы помешали.

Фото: 2gis.ru

Другие продолжают шутить, стоя в пробке.

Фото: 2gis.ru
#София Штейнберг
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