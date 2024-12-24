«Может ну его, этот Новый год?»: Красноярск вечером встал в 10-балльные пробки

Posted 24 декабря, 10:45
Published 24 декабря, 10:45
Modified 24 декабря, 10:47
Updated 24 декабря, 10:47
По данным 2gis, городские дороги к 17:30 снова сковали 10-балльные пробки. Красноярцы стояли в таких заторах и вечером 23 декабря.
Сильнее всего движение затруднено на проспектах Свободном, улицах Высотной, Калинина, Копылова, Тотмина, Маерчака, практически на всех улицах в центре и на Взлетке, на Партизана Железняка.
Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на проспекте Красноярский рабочий, улицах Семафорной, Крайней и Глинки.
В комментариях на картах красноярцы еще несколько часов назад делали прогнозы — будут ли сегодня 10-балльные заторы:
В основном водители злятся, что им приходится стоять в пробке.
Кто-то хвастается тем, что уже добрался до дома:
А кто-то хотел попасть домой пораньше, отпросился с работы, но заторы помешали.
Другие продолжают шутить, стоя в пробке.