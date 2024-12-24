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Posted 24 декабря, 03:57

Published 24 декабря, 03:57

Modified 24 декабря, 05:44

Updated 24 декабря, 05:44

На Ванкорском месторождении введена в эксплуатацию новая электростанция

На Ванкорском месторождении введена в эксплуатацию новая электростанция

24 декабря 2024, 03:57
Фото: «РН-Ванкор».
Компания «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») запустила в работу новую электростанцию мощностью 150 МВт. Это стало возможным благодаря проекту «Восток Ойл».

Газотурбинная электростанция «Полярная» вместе с действующей Ванкорской ГТЭС будет обеспечивать потребности новых объектов Ванкорского кластера месторождений.

При строительстве станции впервые использовали новые технологические решения, снижающие вибрационную нагрузку и повышающие срок эксплуатации объекта.

Фото: «РН-Ванкор»

В качестве топлива для «Полярной» служит попутный нефтяной газ (ПНГ), который добывают на месторождении.

Для выработки электроэнергии в год электростанция будет потреблять свыше 270 млн кубометров ПНГ. Системы управления станции были произведены в России.

В «Роснефти» отмечают, что полная утилизация попутного нефтяного газа позволит проекту «Восток Ойл» снизить «углеродный след» на 75% по сравнению с другими новыми крупными нефтяными проектами в мире.

Проект по возведению ГТЭС «Полярная» был реализован в рамках сотрудничества с «Интер РАО», а также с филиалами «Системного оператора Единой энергетической системы», который обеспечил комплекс работ по вводу ГТЭС «Полярная» в составе энергосистемы страны.

Ванкорский энергорайон — один из самых северных крупных энергоактивов в нефтедобыче. В 2024 году «РН-Ванкор» ввел в эксплуатацию новую электроподстанцию, которая позволила перевести объекты Сузунского производственного участка на электроснабжение от собственных газотурбинных электростанций. Идет строительство — ещё трех подстанций, а также линии электропередачи протяженностью 80 км до Лодочного и Тагульского месторождений.

#Никита Алексеев
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