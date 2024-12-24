На Ванкорском месторождении введена в эксплуатацию новая электростанция

Ванкорский энергорайон — один из самых северных крупных энергоактивов в нефтедобыче. В 2024 году «РН-Ванкор» ввел в эксплуатацию новую электроподстанцию, которая позволила перевести объекты Сузунского производственного участка на электроснабжение от собственных газотурбинных электростанций. Идет строительство — ещё трех подстанций, а также линии электропередачи протяженностью 80 км до Лодочного и Тагульского месторождений.