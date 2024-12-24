Новогодние каникулы в январе 2025 года: как будем работать и отдыхать

Однако перед продолжительными новогодними каникулами россиян ждет длинная рабочая неделя — работать предстоит шесть дней подряд. Дело в том, что рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесли на субботу, 28 декабря. Это сделали для того, чтобы сотрудникам не пришлось выходить на работу перед 31 декабря, который официально будет выходным.