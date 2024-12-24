Новогодние каникулы в январе 2025 года: как будем работать и отдыхать

Posted 24 декабря, 01:00
Published 24 декабря, 01:00
Modified 24 декабря, 01:00
Updated 24 декабря, 01:00
В предстоящие новогодние праздники жители России будут отдыхать 11 дней. Выходные будут длиться с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.
Однако перед продолжительными новогодними каникулами россиян ждет длинная рабочая неделя — работать предстоит шесть дней подряд. Дело в том, что рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесли на субботу, 28 декабря. Это сделали для того, чтобы сотрудникам не пришлось выходить на работу перед 31 декабря, который официально будет выходным.
При этом в Министерстве труда уточнили, что последний рабочий день этого года, 28 декабря, не будет сокращенным.
Первая рабочая неделя 2025 года будет сокращенной — работать придется всего лишь два дня. Первый рабочий день выпадает на четверг, 9 января.
После этого предстоит выйти на работу 10 января, после чего выходные продолжатся — в субботу и воскресенье, 11 и 12 января соответственно.
Начало и длительность каникул зависит от системы обучения, которой придерживается школа. В школах, в которых принято обучение по четвертям, новогодние каникулы составят 14 дней. Для учащихся по четвертям выходные будут длиться с 30 декабря по 12 января 2025 года включительно.
В образовательных учреждениях, в которых действует модульно-триместровая система, продолжительность новогодних каникул составит 11 дней. Они стартуют с 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 года включительно.
Кроме того, дополнительные выходные предусмотрены для первоклассников. Однако они смогут отдохнуть только после январских каникул — с 17 по 24 февраля 2025 года.
В детских садах нет привычных летних и зимних каникул, так как за детьми ухаживают круглый год. Однако исключением являются праздничные дни в честь Нового года.
В детсадах, работающих пять дней в неделю, каникулы будут длиться с 29 декабря по 8 января включительно.
При этом некоторые дошкольные учреждения могут закрыться раньше. Все зависит от решения руководства конкретного детского сада.
Зимние каникулы предусмотрены не только для школьников, но и для студентов. Однако учреждения профессионального и высшего образования самостоятельно устанавливают график каникул.
При этом по решению Министерства образования и науки, в России минимальная продолжительность зимних каникул должна составлять не меньше 14 дней.
У студентов колледжей и техникумов учебный процесс разделен на два семестра. После каждой сессии студенты уходят на отдых.
В 2024/25 году зимние каникулы у студентов могут начаться с 25 декабря по 7 января, либо с 30 декабря по 14 января. Конкретные даты устанавливает администрация каждого учреждения.
В высших учебных заведениях действует такая же система — каждый курс разделен на два семестра, каждый из которых завершается сессией.
Обычно зимние каникулы в вузах начинаются после окончания сессии и длятся две недели — с 25 января до 9 февраля.
После Нового года праздничные дни ожидаются в феврале и марте. Однако в 2025 году День защитника Отечества и Международный женский день выпадают на выходные, поэтому длинных каникул ждать не стоит.
Чтобы россияне не потеряли выходные, Минтруд перенес выходной с 23 февраля на 8 мая, а с 8 марта — на 13 июня.
Таким образом, после январских следующие длинные каникулы нас ждут только в мае. Отдыхать будем с 1 по 4 мая (День труда) и с 8 по 11 мая (День Победы).
Затем 4 дня будем отдыхать в первый месяц лета — с 12 по 15 июня (День России), а 11 июня, которое выпадает на среду, будет сокращенным рабочим днем. В ноябре по случаю Дня народного единства жители России будут отдыхать со 2 по 4 ноября.
В следующем году новогодние каникулы начнутся с 31 декабря. Предварительно, 29 и 30 декабря, понедельник и вторник соответственно, будут рабочими. На данный момент неизвестно, когда именно россияне выйдут на работу в январе 2026 года.