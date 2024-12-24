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Posted 24 декабря, 07:20

Published 24 декабря, 07:20

Modified 24 декабря, 07:25

Updated 24 декабря, 07:25

В Красноярске задержали водителя, протаранившего в Солнечном более 30 машин

«Отмечал день рождения»: в Красноярске задержали водителя, протаранившего 30 авто

24 декабря 2024, 07:20
Фото: t.me/IrinaVolk_MVD.

В Красноярске задержали водителя, протаранившего в Солнечном более 30 машин

В Красноярске задержали автомобилиста, который протаранил несколько десятков машин. В этот день он отмечал день рождения.

Все случилось вечером 23 декабря. Со слов очевидцев, пьяный автомобилист протаранил около 80 припаркованных машин на улице Светлова. Перед тем как передать злоумышленника полиции, владельцы разбитых авто избили злоумышленника.

Видео: t.me/IrinaVolk_MVD.

Как рассказали в МВД, задержанным оказался 37-летний красноярец. Несмотря на признаки опьянения, мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

Полицейским злоумышленник рассказал, что отмечал свой день рождения и решил прокатиться на автомобиле, но так и не смог выехать со двора, столкнувшись с другими машинами.

Предварительно, пострадали 32 припаркованных автомобиля. Точное количество поврежденных авто еще предстоит установить.

В МВД сообщили, что в сентябре этого года красноярца на 7 месяцев лишили водительских прав за фальшивые госномера. За отказ от прохождения медосвидетельствования (часть 2 статья 12.26 КоАП РФ) на мужчину составили административный протокол.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#МВД
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