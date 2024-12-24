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Posted 24 декабря, 06:24

Published 24 декабря, 06:24

Modified 24 декабря, 06:26

Updated 24 декабря, 06:26

Для пешеходного моста из Зеленой рощи на Татышев ищут проектировщика

Пешеходный мост из Зеленой рощи на Татышев построят. Сейчас ищут проектировщика

24 декабря 2024, 06:24
Фото: Google Карты.

Для пешеходного моста из Зеленой рощи на Татышев ищут проектировщика

В Красноярске ищут подрядчика для разработки проекта пешеход­ного моста из Зеленой Рощи на остров Татышев.

Заказчиком проекта является управление капитального строительства. Подрядчик должен создать проектную и рабочую документацию моста, его информационную модель, выполнить инженерные изыскания и получить положительное заключение госэкспертизы.

Мост будет начинаться в районе улицы Якутской в Зелёной Роще и вести в восточную часть острова.

Фото: t.me/krsk_loginov

Его ширина должна быть не менее 6,5 метра, а длину определит проектировщик. Кроме пешеходной части, на объекте должны быть предусмотрены велосипедные дорожки, сходы с пандусами для колясок и, при необходимости, лифты.

Начальная цена контракта — 41,1 миллиона рублей. Сдать проект требуется до 25 ноября 2025 года. Как заявил мэр Красноярска Владислав Логинов, сам мост должны построить к 400-летию города в 2028 году.

Еще во времена СССР между Зеленой рощей и островом Татышев был пешеходный мост, который в 1988 году разрушился из-за наводнения. Со временем конструкция пришла в негодность.

В 2020 году власти сообщили о планах по строительству пешеходного моста из Зеленой рощи на остров Татышев. Он должен был связать общественные пространства большой части левого берега: Гвардейский парк, проспект Ульяновский — Татышев — вантовый мост — площадь Мира и левобережную набережную до Николаевского моста.

В 2021 году власти заказали проект моста. Подрядчик должен был разработать минимум три варианта нового сооружения. В 2022 году были заказаны инженерные изыскания и проектирование пешеходного моста. Однако контракт расторгли и новостей о строительстве нового моста больше не было.

В июне появились новости об этом мосте — власти вносили изменения в проект планировки и межевания на берегах Енисея, где на расположен разрушенный мост. Тогда обсуждалось строительство неких конструкций.

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