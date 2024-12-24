Пешеходный мост из Зеленой рощи на Татышев построят. Сейчас ищут проектировщика

Posted 24 декабря, 06:24
Published 24 декабря, 06:24
Modified 24 декабря, 06:26
Updated 24 декабря, 06:26
Заказчиком проекта является управление капитального строительства. Подрядчик должен создать проектную и рабочую документацию моста, его информационную модель, выполнить инженерные изыскания и получить положительное заключение госэкспертизы.
Мост будет начинаться в районе улицы Якутской в Зелёной Роще и вести в восточную часть острова.
Его ширина должна быть не менее 6,5 метра, а длину определит проектировщик. Кроме пешеходной части, на объекте должны быть предусмотрены велосипедные дорожки, сходы с пандусами для колясок и, при необходимости, лифты.
Начальная цена контракта — 41,1 миллиона рублей. Сдать проект требуется до 25 ноября 2025 года. Как заявил мэр Красноярска Владислав Логинов, сам мост должны построить к 400-летию города в 2028 году.
Еще во времена СССР между Зеленой рощей и островом Татышев был пешеходный мост, который в 1988 году разрушился из-за наводнения. Со временем конструкция пришла в негодность.
В 2020 году власти сообщили о планах по строительству пешеходного моста из Зеленой рощи на остров Татышев. Он должен был связать общественные пространства большой части левого берега: Гвардейский парк, проспект Ульяновский — Татышев — вантовый мост — площадь Мира и левобережную набережную до Николаевского моста.
В июне появились новости об этом мосте — власти вносили изменения в проект планировки и межевания на берегах Енисея, где на расположен разрушенный мост. Тогда обсуждалось строительство неких конструкций.