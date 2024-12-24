Пешеходный мост из Зеленой рощи на Татышев построят. Сейчас ищут проектировщика

В 2021 году власти заказали проект моста. Подрядчик должен был разработать минимум три варианта нового сооружения. В 2022 году были заказаны инженерные изыскания и проектирование пешеходного моста. Однако контракт расторгли и новостей о строительстве нового моста больше не было.