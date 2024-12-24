Почему нельзя покупать мандарины на улице

Мандарины могут быть не только вкусным дополнением к вашему рациону, но и источником вредных веществ. Остаточные пестициды в этих фруктах способны вызвать головную боль, расстройства кишечника и более серьезные проблемы со здоровьем. Как минимизировать риски и выбрать безопасные мандарины?

По словам начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора Московской области Надежды Раевой, покупать мандарины следует только в официальных торговых точках. Уличные прилавки, где условия хранения и качество продукции часто остаются вне контроля, лучше обходить стороной. Об этом пишет Pravda.Ru. Перед употреблением мандарины необходимо тщательно мыть. Это поможет смыть часть пестицидов и защитить ваш организм. Обратите внимание на состояние фруктов: не берите подгнившие или подмороженные мандарины;

если вы заметили плесень на одном из плодов, сразу удалите его из упаковки и выбросьте, чтобы избежать загрязнения остальных. Чем опасны пестициды Пестициды могут быть настоящей угрозой для здоровья. Помимо головной боли и проблем с кишечником, эти вещества могут воздействовать на: органы дыхания . Остатки химических соединений способны вызвать аллергические реакции и раздражение;

. Остатки химических соединений способны вызвать аллергические реакции и раздражение; центральную нервную систему . Пестициды иногда приводят к ухудшению памяти и снижению концентрации;

. Пестициды иногда приводят к ухудшению памяти и снижению концентрации; сердечно-сосудистую систему. Некоторые соединения повышают риск развития аритмии или других сердечных нарушений. Даже минимальные количества пестицидов во фруктах могут оказаться вредными, предупреждает Раева. Придерживайтесь простых правил выбора и обработки фруктов, чтобы мандарины приносили только пользу.