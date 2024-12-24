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Posted 24 декабря 2024, 11:21

Published 24 декабря 2024, 11:21

Modified 24 декабря 2024, 11:21

Updated 24 декабря 2024, 11:21

Почему нельзя покупать мандарины на улице

Почему нельзя покупать мандарины на улице

24 декабря 2024, 11:21
Фото: 1MI.
Мандарины могут быть не только вкусным дополнением к вашему рациону, но и источником вредных веществ. Остаточные пестициды в этих фруктах способны вызвать головную боль, расстройства кишечника и более серьезные проблемы со здоровьем. Как минимизировать риски и выбрать безопасные мандарины?

По словам начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора Московской области Надежды Раевой, покупать мандарины следует только в официальных торговых точках. Уличные прилавки, где условия хранения и качество продукции часто остаются вне контроля, лучше обходить стороной. Об этом пишет Pravda.Ru.

Перед употреблением мандарины необходимо тщательно мыть. Это поможет смыть часть пестицидов и защитить ваш организм.

Обратите внимание на состояние фруктов:

  • не берите подгнившие или подмороженные мандарины;
  • если вы заметили плесень на одном из плодов, сразу удалите его из упаковки и выбросьте, чтобы избежать загрязнения остальных.

Чем опасны пестициды

Пестициды могут быть настоящей угрозой для здоровья. Помимо головной боли и проблем с кишечником, эти вещества могут воздействовать на:

  • органы дыхания. Остатки химических соединений способны вызвать аллергические реакции и раздражение;
  • центральную нервную систему. Пестициды иногда приводят к ухудшению памяти и снижению концентрации;
  • сердечно-сосудистую систему. Некоторые соединения повышают риск развития аритмии или других сердечных нарушений.

Даже минимальные количества пестицидов во фруктах могут оказаться вредными, предупреждает Раева.

Придерживайтесь простых правил выбора и обработки фруктов, чтобы мандарины приносили только пользу.

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