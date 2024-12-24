Почему нельзя покупать мандарины на улице

Posted 24 декабря 2024, 11:21
Published 24 декабря 2024, 11:21
Modified 24 декабря 2024, 11:21
Updated 24 декабря 2024, 11:21
По словам начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора Московской области Надежды Раевой, покупать мандарины следует только в официальных торговых точках. Уличные прилавки, где условия хранения и качество продукции часто остаются вне контроля, лучше обходить стороной. Об этом пишет Pravda.Ru.
Перед употреблением мандарины необходимо тщательно мыть. Это поможет смыть часть пестицидов и защитить ваш организм.
Обратите внимание на состояние фруктов:
Пестициды могут быть настоящей угрозой для здоровья. Помимо головной боли и проблем с кишечником, эти вещества могут воздействовать на:
Даже минимальные количества пестицидов во фруктах могут оказаться вредными, предупреждает Раева.
Придерживайтесь простых правил выбора и обработки фруктов, чтобы мандарины приносили только пользу.