Почему в Красноярске не стоило закрывать остановки от бездомных? И чем это грозит?

Posted 24 декабря, 08:51
Published 24 декабря, 08:51
Modified 24 декабря, 11:50
Updated 24 декабря, 11:50
Недавно в мэрии сообщили, что теплые остановки в Красноярске будут закрывать на ночь из-за спящих там людей. Решение объяснили тем, что необходимо «обеспечить сохранность и эстетичный вид павильонов».
«Теплые помещения ночью часто использовались не по назначению. В них ночевали люди, ведущие асоциальный образ жизни», — написали в мэрии.
Закрывать павильоны начали с прошлой недели. Остановки закрыты либо с 00:00 до 05:00, либо с 23:00 до 05:30.
Часть красноярцев с негативом восприняли эту новость. Жители написали в соцсетях, что так нельзя поступать с бездомными людьми.
«А бездомных куда будут выгонять? Просто на улицу? В -40 например? Это же сразу на погибель».
«Интересные меры борьбы с бездомными, это чтоб они сами вымерзли за зиму?»
«Бездомных все равно жалко! Люди не хотят знать, сколько несчастных бродяг гибнет в зимний период, их никуда не пускают! Это не борьба с бездомными, а бесчеловечное их истребление».
«Жаль, что у нас бездомных за людей не считают».
После публикации этой новости с «Проспектом Мира» связались представители благотворительной организации «Ночлежка». Директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова сказала, что такое решение, по ее мнению, опасно. Еще она добавила, сколько вообще в Красноярске бездомных, как им помочь и от чего они умирают.
«Ночлежка» — старейшая благотворительная организация, которая оказывает социальную, финансовую и юридическую помощь бездомным людям в Санкт-Петербурге и Москве. «Ночлежка» проводит лекции и тренинги по запросу для организаций, помогающих бездомным в разных регионах России.
В «Ночлежке» предоставили «ПМ» статистику по бездомным в Красноярске и их смертности. Всего, по данным организации на 2023 год, в Красноярске было 34 472 бездомных. Сообщается, что за прошлый год в городе умерли 11 383 человека, из них 967 или 8,5% — бездомные.
По данным организации, количество погибших бездомных людей в городе растет с каждым годом. В 2020 году их было 750, в 2022 — уже 929.
«Ночлежка» разработала специальный индекс смертности для регионов и выявила регионы, где бездомным людям наиболее опасно жить — в нем учитывали долю смертей бездомных в общем числе смертей, разницу в медианном возрасте смерти бездомных и остального населения и отношение шансов умереть от той или иной причины для бездомных в сравнении с остальным населением. Подробнее можно прочитать на сайте исследовательского проекта «Если быть точным». По этому индексу Красноярский край занимает 13 место среди регионов страны.
Основной причиной смерти бездомных в городе являются инфекционные заболевания — риск умереть от них у бездомных в 4,9 раз выше, чем у обычных красноярцев.
Ранее главный эпидемиолог министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева объясняла, что переохлаждение является основной причиной подъема заболеваемости инфекционных заболеваний, например, ОРВИ. Переохлаждение снижает иммунитет — у человека становится меньше защиты перед вирусами, и он заболевает.
Как отмечает Дарья Байбакова, для бездомных людей теплые остановки зимой — это возможность получить место, где можно согреться.
«Возможность согреться для бездомного — это вопрос выживания, поэтому лишение людей этой возможности без предоставления какой-то альтернативы — это плохо. Это ставит человека в очень уязвимое положение и грозит потерей здоровья, а для многих людей, к сожалению, и потерей жизни».
По мнению Байбаковой, желание сохранить «эстетичный» вид остановок — понятное желание городских властей. Но иногда на ситуацию нужно смотреть шире. Она считает, что сперва нужно предложить альтернативу.
«Важно сказать, что в целом желание сохранить эстетичный вид таких павильонов — понятное желание городских властей. Но если мы посмотрим с точки зрения человека, то это мера могла бы быть справедливой в ситуации, когда мы просим человека не ночевать в павильоне, но рассказываем, что есть другое место, где человек в тепле может переночевать. Иллюзия думать, что ночевать на остановке или в подъезде дома на полу — это какая-то великая радость для человека, который там ночует. Они делают это не потому, что им нравится ночевать на остановках, а потому что никакой другой альтернативы у них нет, и это способ выжить и спасти собственную жизнь».
В целом в Красноярске, говорит Байбакова, ситуация со смертностью бездомных людей обстоит довольно тяжело, а закрытие остановок может усугубить эту проблему.
«Это приведёт к тому, что по результатам 2024 года мы, скорее всего, увидим ещё более высокий показатель смертности. Мы знаем, что в Красноярске бездомные люди живут на 19 лет меньше, чем все остальные люди. Отсутствие системы помощи приводит к тому, что люди могли бы жить дополнительно эти 19 лет — найти работу, платить налоги. Но в результате многие из них не доживают до помощи.
Если кто-то помогает с работой, кто-то помогает с документами или возможностью где-то переночевать в тепле — это значит, что у человека есть возможность выбраться из бездомности, потому что бездомность никогда не является какой-то характеристикой человека. Это период в жизни».
У городских властей, говорит Байбакова, всегда есть два пути — можно бороться с бездомностью как с социальной проблемой или бороться с бездомными.
«Для того, чтобы пользоваться домами ночного пребывания, такими государственными центрами помощи, людям надо сдать анализы и собрать какие-то документы — человек, у, которого нет дома, вряд ли обладает возможностью это сделать. Сохранить документы на улице очень сложно. Если человеку нужно переночевать прямо сегодня, он ничего не успеет сделать.
Закрытие теплых остановок — проблему никак не решает. Бездомность как проблема никуда не денется. Горько слышать, что красноярске власти пошли вторым путём вместо того, чтобы решать проблемы».
Вот, как по мнению Байбаковой, можно было бы решить проблему:
«На снижение смертности быстрее всего влияют две вещи. Первая — это создание собственного вот этих пунктов обогрева, где люди могут ночевать в тепле и безопасности, и тут подойдёт, что угодно».
Такие пункты обогрева есть, например, в Москве:
«Можно договориться с церквями, чтобы на ночь, например, церкви были открыты и люди могли там переночевать. В каких-то муниципальных спортзалах можно открыть двери. В социальных учреждениях убрать все эти барьеры про документы и анализы, если они существуют, и сделать так, чтобы в каждом районе города было такое место, где человек мог бы хотя бы ночью согреться.
Вторая мера — это медицинская помощь, потому что на смертность сильно влияет отсутствие помощи для бездомных людей, и вообще для всех людей без документов и регистрации. Единственная помощь, которая доступна человеку без документов по закону — это скорая. Но скорая заберет человека, если у него состояние угрозы жизни, а если у человека просто температура или поднялось высокое давление — не заберёт, и поэтому люди умирают от тех причин, от которых не бездомные люди вообще-то не умирают».
«Проспект Мира» направил запрос мэрии Красноярска о том, планируются ли введение подобных мер помощи в городе.