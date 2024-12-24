Почему в Красноярске не стоило закрывать остановки от бездомных? И чем это грозит?

«Ночлежка» разработала специальный индекс смертности для регионов и выявила регионы, где бездомным людям наиболее опасно жить — в нем учитывали долю смертей бездомных в общем числе смертей, разницу в медианном возрасте смерти бездомных и остального населения и отношение шансов умереть от той или иной причины для бездомных в сравнении с остальным населением. Подробнее можно прочитать на сайте исследовательского проекта «Если быть точным». По этому индексу Красноярский край занимает 13 место среди регионов страны.