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Posted 24 декабря, 07:34

Published 24 декабря, 07:34

Modified 24 декабря, 09:28

Updated 24 декабря, 09:28

Психолог объяснила, почему зоозащитники шлют угрозы из-за закона об усыплении собак

Психолог объяснила, почему зоозащитники шлют угрозы из-за закона об усыплении собак

24 декабря 2024, 07:34
Фото: 1MI.
Психолог объяснила, почему зоозащитники шлют угрозы из-за принятия закона об усыплении бродячих агрессивных собак в Красноярске.

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса разработало новый законопроект об обращении с безнадзорными животными. Отмечается, что нынешняя система не дает нужных результатов, а количество бездомных собак не уменьшается.

Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных питомцев будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.

На сессии заксобрания 19 декабря документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.

После этого депутат заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш получил сообщения с угрозами. Неизвестная женщина написала Кулешу, что будет его детям «ставить свечки за упокой каждый день, пока они не сдохнут».

Семейный психолог с опытом общения с зоозащитниками и собаководами Анна Аксенова рассказала krsk.aif.ru, почему зоозащитники угрожают депутатам. Она считает, что агрессию выражают «так называемые бизнесмены-зоозащитники».

«По-моему в данном случае борьба идет не столько за животных, сколько за деньги. Из собственного опыта могу сказать, что любители животных делятся на пять видов. Первый — это те, кто действительно любят животных. Они меньше всего проявляют агрессию и крайне редко участвуют в сетевых баталиях. Второй — это люди, которые переживают какую-то личную проблему, к примеру, одиночество или неурядицу в семье. Животных они воспринимают как членов семьи, могут на них зацикливаться. Это помогает им пережить трудности. Третий — это люди, профессионально занимающиеся разведением животных. Они зарабатывают на породистых собаках, но делают вид, что любят всех животных и рьяно всех защищают.
А две оставшиеся категории — это бизнесмены, занимающиеся содержанием животных в приютах и лечением в ветеринарных клиниках, то есть те, кто зарабатывают на них. На мой взгляд, сегодня многие зарабатывают на защите животных. Если же уберут агрессивных животных, значит, для них потеряется стабильная статья дохода», — считает Аксенова.

Общественный инспектор в области обращения с животными Кристина Лабутина отметила, что ей трудно прокомментировать такую реакцию некоторых людей. Она считает, что есть вероятность, что подобные сообщения могут быть провокацией.

«Думаю, подобное поведение „зоозащитников“ является провокацией. Вряд ли это сообщение с угрозой в адрес депутата отправлял реальный человек. В любом случае нормальные зоозащитники так вести себя не будут», — говорит Лабутина.
  • Тут можно прочитать мнение других депутатов заксобрания о законопроекте.
  • Ранее о законопроекте высказывались красноярцы. Их мнение разделилось: кто-то раскритиковал его и отметил, что убийство животных — не выход, а кто-то — поддержал.
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