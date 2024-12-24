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Posted 24 декабря, 10:22

Published 24 декабря, 10:22

Modified 24 декабря, 11:29

Updated 24 декабря, 11:29

Рассказываем об известных красноярцах, умерших в 2024 году

Рассказываем об известных красноярцах, умерших в 2024 году

24 декабря 2024, 10:22
Фото: 1MI.
Журналисты вспомнили, кто из известных красноярцев умер в 2024 году.

Об умерших в уходящем году красноярцах вспомнили наши коллеги из «КП–Красноярск».

Онколог и хирург Геннадий Филькин

20 февраля 2024 года ушёл из жизни онколог и хирург Геннадий Филькин. В краевом клиническом онкологическом диспансере он курировал хирургическое отделение онкоабдоминальной хирургии.

Фото: Красноярский онкодиспансер

Актёр Василий Решетников

На 74-м году жизни ушёл из жизни народный артист России Василий Решетников. До последних лет жизни он выходил на сцену театра Пушкина.

Фото: Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина

Режиссер и мультипликатор Александр Горленко

5 мая в Москве на 80-м году жизни скончался режиссёр и один из основоположников школы отечественной анимации Александр Горленко. Он принимал участие в создании мультфильмов «Сказка о попе и работнике его Балде», «Дом, который построил Джек», «Необычный друг», «Халиф-аист» и киноальманахе «Веселая карусель».

Фото: сайт ВГИКа

Депутат Госдумы от края и учёный Артур Чилингаров

1 июня на 85-м году жизни скончался учёный, академик РАН и депутат Государственной Думы Артур Чилингаров. Артур более полувека посвятил исследованию Арктики и Антарктики. В частности весной 2022 года он провёл крупные экологические исследования на Таймыре.

Мастер спорта и заслуженный тренер Виктор Ломанов

2 ноября ушел из жизни советский хоккеист с мячом, мастер спорта международного класса и заслуженный тренер РСФСР и СССР Виктор Ломанов.

Фото: федерация хоккея с мячом

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Шпагин

1 декабря 2024 года не стало последнего из подольских курсантов набора июня 1941 года, которые героически защищали Москву Ивана Алексеевича Шпагина. Он ушёл на 104 году жизни.

Фото: ичный архив И. А. Шпагина / пресс-служба МВД по Красноярскому краю

Кроме того, в 2024 году Красноярск простился с автоблогером Андреем Борода, писателем Алексеем Мещеряковым, с экс-директором красноярского Дворца спорта Владимиром Шваковым, пресс-секретарём певца Шамана Антоном Коробковым-Землянским, депутатом заксобрания края Натальей Черногубовой.

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