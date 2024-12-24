Рассказываем об известных красноярцах, умерших в 2024 году

Posted 24 декабря, 10:22
Published 24 декабря, 10:22
Modified 24 декабря, 11:29
Updated 24 декабря, 11:29
Об умерших в уходящем году красноярцах вспомнили наши коллеги из «КП–Красноярск».
20 февраля 2024 года ушёл из жизни онколог и хирург Геннадий Филькин. В краевом клиническом онкологическом диспансере он курировал хирургическое отделение онкоабдоминальной хирургии.
На 74-м году жизни ушёл из жизни народный артист России Василий Решетников. До последних лет жизни он выходил на сцену театра Пушкина.
5 мая в Москве на 80-м году жизни скончался режиссёр и один из основоположников школы отечественной анимации Александр Горленко. Он принимал участие в создании мультфильмов «Сказка о попе и работнике его Балде», «Дом, который построил Джек», «Необычный друг», «Халиф-аист» и киноальманахе «Веселая карусель».
1 июня на 85-м году жизни скончался учёный, академик РАН и депутат Государственной Думы Артур Чилингаров. Артур более полувека посвятил исследованию Арктики и Антарктики. В частности весной 2022 года он провёл крупные экологические исследования на Таймыре.
2 ноября ушел из жизни советский хоккеист с мячом, мастер спорта международного класса и заслуженный тренер РСФСР и СССР Виктор Ломанов.
1 декабря 2024 года не стало последнего из подольских курсантов набора июня 1941 года, которые героически защищали Москву Ивана Алексеевича Шпагина. Он ушёл на 104 году жизни.
Кроме того, в 2024 году Красноярск простился с автоблогером Андреем Борода, писателем Алексеем Мещеряковым, с экс-директором красноярского Дворца спорта Владимиром Шваковым, пресс-секретарём певца Шамана Антоном Коробковым-Землянским, депутатом заксобрания края Натальей Черногубовой.