Рассказываем об известных красноярцах, умерших в 2024 году

5 мая в Москве на 80-м году жизни скончался режиссёр и один из основоположников школы отечественной анимации Александр Горленко. Он принимал участие в создании мультфильмов «Сказка о попе и работнике его Балде», «Дом, который построил Джек», «Необычный друг», «Халиф-аист» и киноальманахе «Веселая карусель».