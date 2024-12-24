Суд не стал исключать Николаевку из КРТ. Жители собрались обжаловать решение

Истцы просили отменить постановление администрации города №890 о КРТ в Николаевке, которое приняли в октябре 2022 года. Они аргументировали свою позицию тем, что их не уведомляли надлежащим образом о реализации программы — объявления в микрорайоне не размещали. Также без их ведома дома перевели в статус блокированной застройки, что не позволило им голосовать о выходе из КРТ. Голосовать могли только многоквартирные дома.