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Posted 24 декабря, 07:38

Published 24 декабря, 07:38

Modified 24 декабря, 09:26

Updated 24 декабря, 09:26

В Красноярске суд отказал николаевцам в отмене постановления о КРТ

Суд не стал исключать Николаевку из КРТ. Жители собрались обжаловать решение

24 декабря 2024, 07:38
Фото: prmira.ru.

В Красноярске суд отказал николаевцам в отмене постановления о КРТ

В Центральном районном суде Красноярска 23 декабря прошло заключительное заседание по коллективному иску от жителей Николаевки, несогласных с тем, что их дома попали в зону КРТ, как утверждается, без их согласия.

Истцы просили отменить постановление администрации города №890 о КРТ в Николаевке, которое приняли в октябре 2022 года. Они аргументировали свою позицию тем, что их не уведомляли надлежащим образом о реализации программы — объявления в микрорайоне не размещали. Также без их ведома дома перевели в статус блокированной застройки, что не позволило им голосовать о выходе из КРТ. Голосовать могли только многоквартирные дома.

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Судья не разрешил съемку в зале суда. Фото: prmira.ru

Мэрия и департамент градостроительства указали, что дома в статус блокированной застройки перевел Росреестр после обращения администрации, основанием для этого стало техническая документация домов — по их мнению, одноэтажные дома не могут быть многоквартирными.

В администрации уточнили, что территория КРТ согласована с надзорными органами. Информация о том, что Николаевка попала под КРТ, была опубликована в газете «Городские новости», на сайте администрации, также был размещен стенд в администрации Железнодорожного района. Однако представитель мэрии не смог ответить, размещались ли объявления в самой Николаевке на информационных стендах.

В заседании участвовали и представители застройщика «Стройиндустрии», отвечающего за комплексное развитие в границах улиц Копылова — Пушкина — Бограда — Карла Либкнехта — Ленина. Они отметили, что всего истцов было около 50, и лишь 28 из них по первому этапу освоения территории. При этом половина уже отозвали иски, так как в процессе договорились с застройщиком, продали свою собственность и переехали.

Всего в рамках первого этапа освоения уже выкуплено 68%. На этой территории проживает около 230 человек, из них истцов менее 10%.

Средняя стоимость выкупа, по словам застройщика, составляет 100 тысяч рублей за квадратный метр, однако некоторые собственники требуют до 400 тысяч рублей за квадрат.

«Утром они записывают обращение, в обед идут в суд, а вечером приходят и говорят: „дайте мне 4,5 миллиона“. При этом площадь жилья 20 квадратных метров, и оно оценено в 2 миллиона».

Прокурор в процессе прений заявил, что истцы знали о спорном постановлении, но «в силу отсутствия юридического образования не могли дать должную оценку» и выйти из КРТ. В конце прокурор заявил, что удовлетворять иск в полном объеме, а именно отменить все постановление, как того требуют николаевцы, нельзя, поскольку уже выкуплено 130 объектов.

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Сторона защиты заявила, что у каждого человека есть право на жилище, однако КРТ, по их мнению, этому не следует, указывая, что был нарушен баланс интересов между администрацией, застройщиков и николаевцев.

«Улучшение города за счет его жителей — недопустимо. Недопустимо улучшать социальную и другую инфраструктуру за счет того, что наиболее незащищенные слои населения — пенсионеры — будут искать место, где им жить».

Суд встал на сторону ответчика, мэрии Красноярска, и отказал в удовлетворении иска. Николаевцы по-прежнему не согласны с этим решением, они собираются подавать апелляцию и даже готовы идти до Верховного суда.

«Мы защищаем право собственности, чтобы был справедливый механизм, чтобы человек понимал, что он не останется на улице и что государство даст минимальный уровень защиты», — рассказал адвокат.

Замдиректора ООО СЗ «Стройиндустрия» Александр Корнейчук отметил, что они идут навстречу, в случае необходимости помогают с подбором соразмерного жилья и предлагают дополнительные выплаты социально незащищенным слоям населения: инвалидам, многодетным семьям и другим категориям граждан. Все заключенные сделки с бывшими собственниками подтверждены документально. Если владельца не устраивает оценочная стоимость, он вправе обратиться в суд.

«У нас куплено более 2/3 территории [в рамках первого этапа], мы всегда идем людям навстречу, всегда им предлагаем договариваться».
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#Владислав Савончик#Суд#Николаевка#КРТ
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