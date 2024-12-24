В Красноярске неизвестный ночью поджег автомобиль в Преображенском

Posted 24 декабря, 03:49
Published 24 декабря, 03:49
Modified 24 декабря, 06:52
Updated 24 декабря, 06:52
Все произошло во дворе дома на улице Петра Ломакова. Запись инцидента опубликовали в телеграм-канале «ЧП Красноярск». На ролике видно, как неизвестный подъезжает на автомобиле, поджигает чужую машину и скрывается с места происшествия.
«Проспекту Мира» в МЧС рассказали, что сообщение о поджоге «Субару Леворг» поступило в 04:07.
«На место выехала одна автоцистерна с 5 огнеборцами. После прибытия пожарных, огонь охватил моторный отсек и салон авто. В 04:26 возгорание ликвидировали на площади 2 квадратных метра».
На другой записи видно, что в автомобиле что-то взорвалось. В пресс-службе МЧС нам сообщили, что информации о хлопке у них нет.
В МВД рассказали, что сейчас сотрудники полиции проводят проверку и разыскивают возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Также полицейские устанавливают сумму причиненного ущерба.