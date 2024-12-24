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Posted 24 декабря, 03:49

Published 24 декабря, 03:49

Modified 24 декабря, 06:52

Updated 24 декабря, 06:52

В Красноярске неизвестный ночью поджег автомобиль в Преображенском

В Красноярске неизвестный ночью поджег автомобиль в Преображенском

24 декабря 2024, 03:49
Фото: t.me/kraschp.
Сегодня ночью, 24 декабря, в Красноярске в Преображенском неизвестный поджег автомобиль во дворе жилого дома.

Все произошло во дворе дома на улице Петра Ломакова. Запись инцидента опубликовали в телеграм-канале «ЧП Красноярск». На ролике видно, как неизвестный подъезжает на автомобиле, поджигает чужую машину и скрывается с места происшествия.

Видео: t.me/kraschp.

«Проспекту Мира» в МЧС рассказали, что сообщение о поджоге «Субару Леворг» поступило в 04:07.

«На место выехала одна автоцистерна с 5 огнеборцами. После прибытия пожарных, огонь охватил моторный отсек и салон авто. В 04:26 возгорание ликвидировали на площади 2 квадратных метра».
Видео: t.me/kraschp.

На другой записи видно, что в автомобиле что-то взорвалось. В пресс-службе МЧС нам сообщили, что информации о хлопке у них нет.

В МВД рассказали, что сейчас сотрудники полиции проводят проверку и разыскивают возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Также полицейские устанавливают сумму причиненного ущерба.

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