prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 04:40

Published 24 декабря, 04:40

Modified 24 декабря, 04:40

Updated 24 декабря, 04:40

В Красноярске появилась третья сливная станция для ассенизаторов-частников

В Красноярске появилась третья сливная станция для ассенизаторов-частников

24 декабря 2024, 04:40
Фото: КрасКом.
КрасКом построил третью сливную станцию в Красноярске. Пункт находится на границе с поселком Березовка — на улице Рязанская.

Сейчас подрядчик завершает наладочные работы, устанавливает ограждения модульной операторской и промывает приемные устройства.

Новый пункт приема жидких бытовых отходов за один час работы может принять больше 20 единиц откачивающей техники и 200 кубометров, а за год — до 350 тысяч кубометров канализационной воды.

В тестовом режиме сливная станция начнет принимать ассенизаторов-частников с 13 января.

«Потребность по приему объема жидких бытовых отходов, которые собирают в частном секторе Красноярска и пригорода, мы закрыли год назад, построив сливную станцию на ул. Маерчака, — рассказывает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров, — Теперь улучшили логистическую карту точек слива для сокращения транспортных расходов ассенизационных компаний».

С января 2025 года в Красноярске прием сточных вод будет осуществляться на трёх специально подготовленных и оборудованных площадках при сооружениях городской системы канализации.

Фото: КрасКом

Сливная станция на улице 60 лет Октября, 111б продолжает обслуживать частный сектор в Свердловском и Кировском районах, а также пригородные садовые товарищества в южном и юго-западном направлении. Неочищенные ЖБО здесь принимают в круглосуточном режиме.

Пунктом приема на улице Маерчака, 91 пользуются ассенизаторы, которые оказывают услуги по откачке септиков в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном районах и части Советского. Также сюда везут неочищенные ЖБО из Солонцов, Элиты, Минино, Бугачево, Нанжуль-Солнечного, Емельяново, других поселков и СНТ западного и северного пригорода. Здесь прием стоков осуществляют каждый день с 08:00 часов до 20:00 часов без выходных и праздников. Одновременно могут сливаться пять машин.

Пункт приема на улице Рязанская, 83 ориентирован на прием откачивающих машин, обслуживающих частный сектор в Ленинском районе, деревни Песчанка, Кубеково и СНТ на северо-востоке, а также в пригородном восточном направлении — поселки Березовка, Зыково и СНТ Березовского района. Часы работы: с 08:00 до 20:00 ежедневно. В распоряжении ассенизаторов будет четыре точки слива для обслуживания единовременно четырех илососов.

Официальные пункты приема стоков в КрасноярскеОфициальные пункты приема стоков в Красноярске
Официальные пункты приема стоков в Красноярске. Фото: КрасКом

В КрасКоме предупреждают, что при отсутствии договорных отношений с предприятием водопроводно-канализационного хозяйства, слив сточных вод расценивается как самовольное использование централизованной системой водоотведения.

Для оформления договора водоотведения через сливную станцию ООО «КрасКом» ассенизаторам следует обратится в Центр обслуживания клиентов Красноярского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» по адресу: проспект Красноярский рабочий, 39, тел. 8 (391) 257-95-55. «Образец типового договора водоотведения через сливную станцию» для предварительного ознакомления с условиями водоотведения объектов, не имеющих технологического присоединения к централизованной системе водоотведения.

Отметим, что слив нечистот в городскую систему водоотведения «чёрным» ассенизаторам грозит штраф, в случае повторного нарушения — арест спецтехники.

Жители Красноярска могут отправлять фотографии и ролики с ассенизационными машинами, сливающими нечистоты в неположенном месте, по электронной почте на адрес: [email protected].

Кроме того, эту информацию необходимо передать в экологический надзор Минэкологии Красноярского края. О подобных экологических правонарушениях следует сообщать по телефону круглосуточной горячей линии министерства 8 (800)-20-11-116.

КрасКом обращается к жителям с просьбой уточнять у ассенизаторов, имеют ли те договор на услуги сливной станции. Только так можно быть уверенными, что жидкие бытовые отходы будут очищены на городских очистных, а не окажутся на земле или в реке.

На сайте КрасКом также опубликован список организаций и частных предпринимателей, оказывающих услуги по вывозу сточных вод из накопителей (септиков) физических и юридических лиц, имеющих договор водоотведения через сливную станцию с ООО «КрасКом».

#Никита Алексеев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика