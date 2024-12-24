В Красноярске появилась третья сливная станция для ассенизаторов-частников

Пунктом приема на улице Маерчака, 91 пользуются ассенизаторы, которые оказывают услуги по откачке септиков в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном районах и части Советского. Также сюда везут неочищенные ЖБО из Солонцов, Элиты, Минино, Бугачево, Нанжуль-Солнечного, Емельяново, других поселков и СНТ западного и северного пригорода. Здесь прием стоков осуществляют каждый день с 08:00 часов до 20:00 часов без выходных и праздников. Одновременно могут сливаться пять машин.