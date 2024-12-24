В Красноярске появилась третья сливная станция для ассенизаторов-частников

Posted 24 декабря, 04:40
Published 24 декабря, 04:40
Modified 24 декабря, 04:40
Updated 24 декабря, 04:40
Сейчас подрядчик завершает наладочные работы, устанавливает ограждения модульной операторской и промывает приемные устройства.
Новый пункт приема жидких бытовых отходов за один час работы может принять больше 20 единиц откачивающей техники и 200 кубометров, а за год — до 350 тысяч кубометров канализационной воды.
В тестовом режиме сливная станция начнет принимать ассенизаторов-частников с 13 января.
«Потребность по приему объема жидких бытовых отходов, которые собирают в частном секторе Красноярска и пригорода, мы закрыли год назад, построив сливную станцию на ул. Маерчака, — рассказывает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров, — Теперь улучшили логистическую карту точек слива для сокращения транспортных расходов ассенизационных компаний».
С января 2025 года в Красноярске прием сточных вод будет осуществляться на трёх специально подготовленных и оборудованных площадках при сооружениях городской системы канализации.
Сливная станция на улице 60 лет Октября, 111б продолжает обслуживать частный сектор в Свердловском и Кировском районах, а также пригородные садовые товарищества в южном и юго-западном направлении. Неочищенные ЖБО здесь принимают в круглосуточном режиме.
Пунктом приема на улице Маерчака, 91 пользуются ассенизаторы, которые оказывают услуги по откачке септиков в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном районах и части Советского. Также сюда везут неочищенные ЖБО из Солонцов, Элиты, Минино, Бугачево, Нанжуль-Солнечного, Емельяново, других поселков и СНТ западного и северного пригорода. Здесь прием стоков осуществляют каждый день с 08:00 часов до 20:00 часов без выходных и праздников. Одновременно могут сливаться пять машин.
Пункт приема на улице Рязанская, 83 ориентирован на прием откачивающих машин, обслуживающих частный сектор в Ленинском районе, деревни Песчанка, Кубеково и СНТ на северо-востоке, а также в пригородном восточном направлении — поселки Березовка, Зыково и СНТ Березовского района. Часы работы: с 08:00 до 20:00 ежедневно. В распоряжении ассенизаторов будет четыре точки слива для обслуживания единовременно четырех илососов.
В КрасКоме предупреждают, что при отсутствии договорных отношений с предприятием водопроводно-канализационного хозяйства, слив сточных вод расценивается как самовольное использование централизованной системой водоотведения.
Для оформления договора водоотведения через сливную станцию ООО «КрасКом» ассенизаторам следует обратится в Центр обслуживания клиентов Красноярского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» по адресу: проспект Красноярский рабочий, 39, тел. 8 (391) 257-95-55. «Образец типового договора водоотведения через сливную станцию» для предварительного ознакомления с условиями водоотведения объектов, не имеющих технологического присоединения к централизованной системе водоотведения.
Отметим, что слив нечистот в городскую систему водоотведения «чёрным» ассенизаторам грозит штраф, в случае повторного нарушения — арест спецтехники.
Жители Красноярска могут отправлять фотографии и ролики с ассенизационными машинами, сливающими нечистоты в неположенном месте, по электронной почте на адрес: [email protected].
Кроме того, эту информацию необходимо передать в экологический надзор Минэкологии Красноярского края. О подобных экологических правонарушениях следует сообщать по телефону круглосуточной горячей линии министерства 8 (800)-20-11-116.
КрасКом обращается к жителям с просьбой уточнять у ассенизаторов, имеют ли те договор на услуги сливной станции. Только так можно быть уверенными, что жидкие бытовые отходы будут очищены на городских очистных, а не окажутся на земле или в реке.
На сайте КрасКом также опубликован список организаций и частных предпринимателей, оказывающих услуги по вывозу сточных вод из накопителей (септиков) физических и юридических лиц, имеющих договор водоотведения через сливную станцию с ООО «КрасКом».