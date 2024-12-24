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Posted 24 декабря, 01:19

Published 24 декабря, 01:19

Modified 24 декабря, 01:19

Updated 24 декабря, 01:19

Пьяный водитель протаранил около 80 машин в красноярском Солнечном

В Красноярске пьяный мужчина протаранил около 80 машин. Владельцы авто избили его

24 декабря 2024, 01:19
Фото: t.me/kraschp.

Пьяный водитель протаранил около 80 машин в красноярском Солнечном

В Красноярске в Солнечном нетрезвый автомобилист повредил несколько десятков машин. После этого владельцы пострадавших авто его избили.

Все произошло накануне вечером, 23 декабря. По словам местных жителей, неизвестный мужчина протаранил 76 машин, двигаясь от Ольховой до Светлова.

Запись инцидента появилась в телеграм-канале «ЧП Красноярск». Как отмечают очевидцы, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: t.me/kraschp.

В МВД рассказали, что местные жители остановили злоумышленника и удерживали его до приезда полицейских.

Отметим, что перед тем, как передать мужчину полиции, несколько владельцев разбитых автомобилей избили злоумышленника.

Видео: t.me/kraschp.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют подробности случившегося и устанавливают количество поврежденных автомобилей.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Нападение#ГИБДД#МВД#Избиение#Автомобили
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