В Красноярске пьяный мужчина протаранил около 80 машин. Владельцы авто избили его

Posted 24 декабря, 01:19
Published 24 декабря, 01:19
Modified 24 декабря, 01:19
Updated 24 декабря, 01:19
Все произошло накануне вечером, 23 декабря. По словам местных жителей, неизвестный мужчина протаранил 76 машин, двигаясь от Ольховой до Светлова.
Запись инцидента появилась в телеграм-канале «ЧП Красноярск». Как отмечают очевидцы, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.
В МВД рассказали, что местные жители остановили злоумышленника и удерживали его до приезда полицейских.
Отметим, что перед тем, как передать мужчину полиции, несколько владельцев разбитых автомобилей избили злоумышленника.
Сейчас сотрудники ГАИ выясняют подробности случившегося и устанавливают количество поврежденных автомобилей.