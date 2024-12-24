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Posted 24 декабря, 07:25

Published 24 декабря, 07:25

Modified 24 декабря, 07:27

Updated 24 декабря, 07:27

В Красноярском крае запустят пять импортозамещенных станций c LTE

В Красноярском крае запустят пять импортозамещенных станций c LTE

24 декабря 2024, 07:25
Фото: МТС.
В Красноярском крае введут в эксплуатацию пять отечественных базовых станций стандарта LTE. Как заявляют в МТС, это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию базовых станций LTE отечественного производства.

К концу года компания установит и запустит из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800 по всей стране — от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России. В течение 2025 года подключат еще 1000 станций.

Фото: МТС
«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства — одно из самых значительных событий для отрасли в этом году. По-настоящему неоценимым станет опыт использования нового оборудования на сети МТС — в реальных условиях и в различных климатических зонах, в том числе и в Красноярском крае, где люди проживают как в окружении таёжных лесов, так и арктических пустынь. В пяти районах региона — в том числе в Богучанском, Тасеевском, Емельяновском и других, запуск отечественного телеком-оборудования состоится в начале следующего года», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС».

#Владислав Савончик
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