В Красноярском крае запустят пять импортозамещенных станций c LTE

Posted 24 декабря, 07:25
Published 24 декабря, 07:25
Modified 24 декабря, 07:27
Updated 24 декабря, 07:27
К концу года компания установит и запустит из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800 по всей стране — от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России. В течение 2025 года подключат еще 1000 станций.
«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства — одно из самых значительных событий для отрасли в этом году. По-настоящему неоценимым станет опыт использования нового оборудования на сети МТС — в реальных условиях и в различных климатических зонах, в том числе и в Красноярском крае, где люди проживают как в окружении таёжных лесов, так и арктических пустынь. В пяти районах региона — в том числе в Богучанском, Тасеевском, Емельяновском и других, запуск отечественного телеком-оборудования состоится в начале следующего года», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС».