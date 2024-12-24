prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 07:04

Published 24 декабря, 07:04

Modified 24 декабря, 07:08

Updated 24 декабря, 07:08

Мэрия Красноярска заказала проект школы на Южном берегу за 54 миллиона рублей

Власти заказали проект школы на Южном берегу. Ее не могут построить больше 10 лет

24 декабря 2024, 07:04
Фото: Мэрия Красноярск.

Мэрия Красноярска заказала проект школы на Южном берегу за 54 миллиона рублей

Администрация Красноярска объявила тендер на проектировку школы на 1100 мест в микрорайоне Южный берег. Мэрия выделила 53,8 миллиона рублей.

Учреждение планируется разместить на берегу Енисея за Южной набережной, 10. Общая площадь территории — почти 2,7 гектара. Как указали в администрации, подрядчику, помимо прочего, нужно будет три варианта цветового решения для фасадов, они должны гармонировать с окружающей средой. На территории учреждения будет спортплощадка.

В здании разместят кабинеты для начальной, средней и общей школ, а также спортзалы, административные помещения, медицинский блок, пищеблок, актовый зал, библиотеку, технические помещения.

Готова проектно-сметная документация должна быть в 2025 году. Подрядчику необходимо будет получить для неё положительное заключение государственной экспертизы. Результаты торгов подведут в январе.

Фото: Мэрия Красноярск

На отсутствие школы в этом районе местные жители жалуются несколько лет. Сперва школу собирались построить в центре микрорайона, а затем планировали возвести ее на насыпи у воды — эта идея появилась более 10 лет назад.

Проект планировки несколько раз корректировали, к строительству школы не приступали. В мае 2024 года стало известно, что от идеи построить школу «на воде» решили отказаться — теперь учреждение на собираются возводить внутри кварталов Южного берега.

  • Ранее «Проспект Мира» составил топ районов Красноярска, где больше всего не хватает школ. Туда попал и Южный берег.
Читайте также:
Атриумы и стеклянные классы: девелоперы показали красноярцам современные школыШкола, больница, развязка: вспоминаем уголовные дела семьи ЕгоровыхКрасноярцы продолжают критиковать забор у школы №21 и сравнивать с зоной
#Владислав Савончик#Красноярск#Енисей#Строительство#Школа#Администрация#Южный берег#Тендер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика