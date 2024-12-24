Власти заказали проект школы на Южном берегу. Ее не могут построить больше 10 лет

Posted 24 декабря, 07:04
Published 24 декабря, 07:04
Modified 24 декабря, 07:08
Updated 24 декабря, 07:08
Учреждение планируется разместить на берегу Енисея за Южной набережной, 10. Общая площадь территории — почти 2,7 гектара. Как указали в администрации, подрядчику, помимо прочего, нужно будет три варианта цветового решения для фасадов, они должны гармонировать с окружающей средой. На территории учреждения будет спортплощадка.
В здании разместят кабинеты для начальной, средней и общей школ, а также спортзалы, административные помещения, медицинский блок, пищеблок, актовый зал, библиотеку, технические помещения.
Готова проектно-сметная документация должна быть в 2025 году. Подрядчику необходимо будет получить для неё положительное заключение государственной экспертизы. Результаты торгов подведут в январе.
На отсутствие школы в этом районе местные жители жалуются несколько лет. Сперва школу собирались построить в центре микрорайона, а затем планировали возвести ее на насыпи у воды — эта идея появилась более 10 лет назад.
Проект планировки несколько раз корректировали, к строительству школы не приступали. В мае 2024 года стало известно, что от идеи построить школу «на воде» решили отказаться — теперь учреждение на собираются возводить внутри кварталов Южного берега.