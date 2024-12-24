Вошли в топ-3: на Богучанской ГЭС подвели предварительные итоги года

Программа благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» в 2024 году была увеличена и исполнена на 9,74 млн рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2023 году (3,75 млн). На средства станции построена новая зона отдыха для детей и подростков в сквере 2 микрорайона и установлены декоративные светодиодные консоли на проспекте Ленинского комсомола города Кодинска.