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Posted 24 декабря, 08:00

Published 24 декабря, 08:00

Modified 24 декабря, 08:00

Updated 24 декабря, 08:00

Вошли в топ-3: на Богучанской ГЭС подвели предварительные итоги года

Вошли в топ-3: на Богучанской ГЭС подвели предварительные итоги года

24 декабря 2024, 08:00
Фото: Сергей Токарев. БоГЭС.
На Богучанской ГЭС подведены предварительные итоги 2024-го. В течение года обновлены несколько рекордов производства, в том числе за один месяц, квартал и полугодие. По итогам трех кварталов Богучанская ГЭС стала лидером среди крупнейших ГЭС России.

Полностью выполнена программа ремонтов: на всех гидроагрегатах проведен текущий ремонт, на агрегате №3 — плановый капитальный. Проведены испытания кранового оборудования и другие работы, предусмотренные требованиями заводов-изготовителей и техническими регламентами.

Станция в плановом режиме прошла ответственный период паводка и летний грозовой сезон. В полном соответствии с предписаниями Енисейского бассейнового водного управления выполнены требования навигации на Ангаре и Енисее.

Летом проведена уборка плавающих древесных отходов в акватории Богучанского водохранилища. Паспорт готовности к отопительному сезону 2024–2025 годов получен от министерства энергетики РФ с максимальной оценкой 100.

Суммарные выплаты налогов и отчислений во внебюджетные фонды составят по итогам 2024 года 13,5 млрд рублей, что на 1,3 млрд (11,3%) больше, чем по итогам 2023 года. Бюджет РФ получит от Богучанской ГЭС порядка 7,5 млрд рублей, бюджет Красноярского края — порядка 5,3 млрд рублей. Отчисления в местный бюджет превысят 16,24 млн рублей.

Программа благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» в 2024 году была увеличена и исполнена на 9,74 млн рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2023 году (3,75 млн). На средства станции построена новая зона отдыха для детей и подростков в сквере 2 микрорайона и установлены декоративные светодиодные консоли на проспекте Ленинского комсомола города Кодинска.

Районный ДК «Рассвет» приобрел прожекторы, радиосистемы и другое электронное оборудование. Детские сады получили новое игровое и логопедическое оборудование, а спортивные школы и секции — инвентарь для проведения тренировок и соревнований.

Обновлено оснащение Центра дополнительного образования, Комплексный центр социального обслуживания приобрел специальную мебель для реабилитации инвалидов. При содействии благотворительных организаций оказана помощь жителям города, нуждающимся в лечении. Проведена реконструкция захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Сформирована Программа благотворительной и спонсорской деятельности на 2025 год, в которую включены новые проекты по благоустройству населенных пунктов Кежемского района и поддержке учреждений образования, здравоохранения и культуры.

#Владислав Савончик
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